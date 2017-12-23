Бурные и продолжительные аплодисменты: Путина выдвинули в президенты

Дмитрий Медведев, премьер-министр России, председатель «Единой России»





Уважаемый Владимир Владимирович. Уважаемые коллеги, друзья. Я приветствую всех на 17 съезде партии «Единая Россия». Съезд крупнейшей, самой массовой, самой влиятельной партии нашей страны — всегда событие особой политической важности.





Решения нашего съезда — это действительно голос большинства, голос тех, кто вместе с нами составлял предвыборную программу партии, кто поддержал нас на выборах и доверил сделать Россию сильной и благополучной страной. И такой стране нужен сильный и безоговорочный лидер.





(Аплодисменты.)





Именно поэтому будущие выборы президента являются для нашей партии главным политическим событием 2018 года.





(Аплодисменты.)





Мы с вами уже давно и твердо определили, кому мы окажем поддержку.





(Аплодисменты.)





В этом году партии исполнилось 16 лет. И все эти годы у нее был один бесспорный лидер. Лидер, который объединяет людей, живущих в нашей стране. Объединяет Россию. Тот, кому доверяет и кого поддерживает абсолютное большинство граждан нашей страны — Владимир Владимирович Путин.





(Продолжительные аплодисменты, участники съезда хлопают стоя.)





«Единая Россия», конечно, была бы рада выдвинуть Владимира Владимировича в качестве своего кандидата на высший государственный пост, тем более что «Единая Россия» это [уже] делала, выдвигая своего кандидата в президенты. Но как ответственная политическая сила мы понимаем, что в текущей ситуации Владимиру Владимировичу правильно опираться на самые широкие слои наших граждан вне партийного контекста, и мы приветствием решение Владимира Владимировича Путина о самовыдвижении.





(Аплодисменты.)





Мы окажем вам, Владимир Владимирович, всю возможную поддержку. И сейчас, и в будущем.





(Аплодисменты.)





«Единая Россия» имеет конституционное большинство в Государственной Думе, уверенное большинство в региональных парламентах и в подавляющем большинстве муниципалитетов. То есть всю вертикаль законодательной власти охватывает наша партия.





Мы — это более двух миллионов 200 тысяч членов партии и около 900 тысяч ее сторонников. У нас почти 90 тысяч первичных организаций по всей стране. И вот эти наши возможности — они все должны служить единой цели. Какой цели?





Чтобы 18 марта следующего года стало днем безусловной победы нашего кандидата — Владимира Путина.



