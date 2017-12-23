Не бойцы: в Гомельской области предстатвители БХД под угрозой увольнения снялись с выборов
Два кандидата от Белорусского христианской демократии, которые планировали баллотироваться в местные депутаты, снялись с выборов. Один пытался стать депутатом Лельчицкого райсовета, второй -- Гомельского областного совета депутатов.
Однако, как сообщает сайт оргкомитета по созданию партии, они были вынуждены отказаться от участия в местной компании.
После регистрации инициативных групп на активистов было оказано давление по месту работы, и под угрозами быть уволенными они забрали свои заявления о намерении выдвигаться в депутаты из соответствующих избиркомов.
Как отметил ответственный секретарь БХД Денис Садовский, "это первый зафиксированный нами случай во время выборов в местные советы депутатов 2018 года. К сожалению, люди запуганы и не хотят озвучивать свои фамилии и отстаивать свои права. Однако это однозначное свидетельство того, что, к сожалению, никаких изменений в практике проведения выборов в Беларуси нет ".
"Белорусский партизан"
15:42 23/12/2017
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