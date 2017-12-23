Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS iPhone Android Facebook Vkontakte Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Выборы-2018 Шпиономания Реформа образования Дедовщина в армии Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Не бойцы: в Гомельской области предстатвители БХД под угрозой увольнения снялись с выборов

Два кандидата от Белорусского христианской демократии, которые планировали баллотироваться в местные депутаты, снялись с выборов. Один пытался стать депутатом Лельчицкого райсовета, второй -- Гомельского областного совета депутатов. 



Однако, как сообщает сайт оргкомитета по созданию партии, они были вынуждены отказаться от участия в местной компании.

После регистрации инициативных групп на активистов было оказано давление по месту работы, и под угрозами быть уволенными они забрали свои заявления о намерении выдвигаться в депутаты из соответствующих избиркомов. 

Как отметил ответственный секретарь БХД Денис Садовский, "это первый зафиксированный нами случай во время выборов в местные советы депутатов 2018 года. К сожалению, люди запуганы и не хотят озвучивать свои фамилии и отстаивать свои права. Однако это однозначное свидетельство того, что, к сожалению, никаких изменений в практике проведения выборов в Беларуси нет ".

"Белорусский партизан"
15:42 23/12/2017






Загрузка...
Loading...


загружаются комментарии
Блоги
Артем Агафонов
От поражения 19 декабря оппозиция так и не...
Анатолий Лебедько
Cамые яркие события политического календаря
Владимир Подгол
Новая европейская ценность «мордобойный» стиль...
Павел Знавец
Водевиль от "бабы Лиды".(окончание)
Павел Севярынец
СТАГОДДЗЕ БХД. Аднаўленне партыі
Ольга Кравчук
Если мы уйдём отсюда - то оставим за собой...


Особое мнение


© 2005 - 2017 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё