Однако, как сообщает сайт оргкомитета по созданию партии, они были вынуждены отказаться от участия в местной компании.





После регистрации инициативных групп на активистов было оказано давление по месту работы, и под угрозами быть уволенными они забрали свои заявления о намерении выдвигаться в депутаты из соответствующих избиркомов.





Как отметил ответственный секретарь БХД Денис Садовский, "это первый зафиксированный нами случай во время выборов в местные советы депутатов 2018 года. К сожалению, люди запуганы и не хотят озвучивать свои фамилии и отстаивать свои права. Однако это однозначное свидетельство того, что, к сожалению, никаких изменений в практике проведения выборов в Беларуси нет ".