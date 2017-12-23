Мне и самому давно приходила в голову мысль покинуть эту сеть" - написал Кадыров в субботу в Telegram. О причинах исчезновения своей страницы Кадыров не написал, намекнув лишь, что к этому может быть причастна сама сеть Instagram и "ее покровители в Белом доме".





Кадыров подчеркнул, что не намерен возвращаться в Instagram и Facebook, а будет продолжать вести свои аккаунты ВКонтакте, в твиттере и телеграме.





Кадыров также написал, что в Чечне сейчас разрабатывают новую соцсеть Mylistory, которая, по его словам, "не уступает заморским".





Аккаунты главы Чечни Рамзана Кадырова в социальных сетях Instagram и Facebook оказались недоступны утром в субботу. Неясно, заблокированы ли они или были удалены. Сами социальные сети не комментируют случившееся.





На этой неделе Кадыров был внесен в Соединенных Штатах в санкционный список по так называемому "закону Магнитского": главу Чечни обвинили в причастности к нарушениям прав человека в республике. Режим санкций предусматривает, что американские компании не должны иметь деловых отношений с Кадыровым.





Одной из последних перед блокировкой записей Кадырова в инстаграме было видео, на котором он отзывается о санкциях. Кадыров заявляет на нем, что пока не собирается в США, поскольку "не получал приказа" вступить на их территорию.



