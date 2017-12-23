Как юрист с многолетним стажем привык к нарушениям законодательства. Но появляются все новые случаи, которые просто возмущают. Вот и новость о блокировке сайта «Белпартизан» возмутила и заставила написать свое мнение.

На каком основании и почему?

Министерство информации Республики Беларусь 15 декабря с.г. опубликовало решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу belaruspartisan.org. («Беларуский партизан») якобы за «систематическое нарушение законодательства о средствах массовой информации». В информационном сообщении по этому поводу сказано, что такое решение было принято по результатам мониторинга этого ресурса, который выявил "систематическое нарушение законодательства о средствах массовой информации".

Михаил Пастухов

Для юридической оценки принятого решения поставим перед собой ряд вопросов: какая информация признается запрещенной? Что из этой информации было опубликовано на сайте, когда и в каких статьях? Какие меры воздействия были приняты по этому поводу надзирающим органом – министерством информации? Вправе ли министерство самолично признавать ту или иную информацию запрещенной к распространению? Где экспертные заключения? Где открытые суды? Где общественные и международные наблюдатели?

Для начала прочитаем скандально известный своей скоростью принятия и келейностью Закон «О средствах массовой информации» от 17 июля 2008 г. (с изм. и доп.). В нем не имеется термина «запрещенная информация» (есть только термин «недостоверная информация»). Более того, в нем подтверждается право граждан Беларуси на свободу мнений, убеждений и их свободное распространение (ст.5), а также устанавливается недопустимость незаконного ограничения свободы массовой информации (ст.7).





Исходя из ст.7 Закона, приостановление или прекращение выпуска СМИ (а интернет-сайт по закону признается средством массовой информации) «...с нарушением требований настоящего Закона» является нарушением свободы слова.

Почему? Во-первых, предварительно в адрес СМИ-нарушителя надо направить одно или несколько официальных предупреждений и лишь когда СМИ «не исправляется», его деятельность можно риостановить или закрыть. Во-вторых, СМИ-нарушителю надо четко разъяснить, в чем он неправ. В-третьих, надо довести до всеобщего сведения, какая информация в Беларуси считается запрещенной, кто и когда установил такой перечень.

Для полноты решения вопроса заглянем еще в Закон «Об информации, информатизации и защите информации» от 10 ноября 2008 г. (с изм. и доп.). Насколько мне известно, заказчиком и заодно разработчиком этого закона выступал Оперативно-аналитический центр (ОАЦ). В результате закон получился, на мой взгляд, направленным на предельное ограничение доступной для общества информации. Не случайно в Закон была включено понятие «информация, распространение и (или) предоставление которой ограничено». Согласно ст.17 Закона, в перечень такой информации включаются: сведения, составляющие государственные секреты, служебная информация, информация, составляющая коммерческую, профессиональную, банковскую тайну, «иная информация, доступ к которой ограничен законодательными актами Республики Беларусь». Однако в перечне нет упоминания о так называемой запрещенной информации.

В нарушение Конституции (ст.ст.33 и 34), Закона «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» от 10 января 2000 г. (с изм. и доп.) ОАЦ совместно с министерством связи и информатизации издали постановление от 19 февраля 2015 г. №6/8 «Об утверждении Положения о порядке ограничения доступа к информационным ресурсам (их составным частям), размещенным в глобальной информационной сети Интернет». Видимо, этим неконституционным и незаконным актом пользовались «контролеры» информационного пространства над страной, ограничивая право граждан на пользование неугодным для властей сайтом.

Как оценить решение?

Конечно, это – акт агрессии против популярного в Беларуси интернет-сайта, который уже больше 10 лет является источником объективной и нередко критической информации о политической, экономической, социальной ситуации в стране. С точки зрения Закона «О средствах массовой информации» решение министерства информации о блокировании «Белпартизана» можно расценить как недопустимое ограничение свободы слова и информации. Если этот случай перевести в плоскость уголовного права, то, на мой взгляд, можно говорить о злоупотреблении кем-то властью или служебным положением во вред правам и законным интересам граждан (ч.1 ст.426 УК).

Дуня Миятович

Что можно сделать? Действующее законодательство о СМИ (ст.50 Закона) позволяет обжаловать решение о приостановлении выпуска СМИ в судебном порядке юридическим лицом, на которое возложены функции редакции средства массовой информации либо учредителем (учредителями) СМИ. Но кто из представителей «Белпартизана» решится «бросить перчатку» министерству информации, явно вышедшему за пределы своих полномочий? Разве что Павел Шеремет, учредитель и вдохновитель «Белпартизана», который был убит путем направленного взрыва в центре Киева 20 июля 2016 года. Других учредителей («родителей»), насколько мне известно, у «Белпартизана» нет.

Граждане – читатели интернет-сайта также могут обратиться в суд на предмет нарушения их конституционного права на пользование информацией. Правда, смею предположить, что судьи оставят такие иски без рассмотрения по причине «неподведомственности».

Можно жаловаться и в международные инстанции, например, в офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. Как известно, нынешний представитель Дуня Миятович 3- 5 июня 2017 г. приезжала в Минск и хорошо знает ситуацию с нашими СМИ. Но что она может сделать? Видимо, только попросить бывшего выпускника Львовского военно-политического училища, а ныне - министра информации Республики Беларусь Карлюкевича Александра Николаевича отменить принятое решение.









Реальностью остается факт блокирования (приостановления на неопределенное время) независимого общественно-политического сайта. По всей видимости, эта блокировка будет носить длящийся характер, пока власти Беларуси смогут выдерживать давление со стороны международного сообщества и белорусской общественности. За это время «отключению» могут подвергнуться и другие «враждебные» сайты, а также печатные издания. Возможно, мы погрузимся в информационный вакуум, довольствуясь только рафинированной информацией от БТ и СБ.

Ситуация может измениться только при условии, если граждане осознают свою роль как суверенов и хозяев в своей стране, если призовут власть к соблюдению конституционного строя и уважению своих прав, если потребуют провести свободные и честные выборы. Тогда нам не понадобится ни помощь Дуни Миятович, ни судов, ни героев. Мы сами решим свои проблемы и обретем честь, достоинство и уважение.

Для начала мы должны защитить нашу общественную трибуну и островок свободного слова в нашей затхлой атмосфере диктатуры – сайт «Белорусский партизан».



