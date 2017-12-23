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Павел Якубович высказался о возобновлении работы «Белорусского партизана» в доменной зоне .by

Главный редактор газеты администрации президента «СБ-Беларусь сегодня» позитивно высказался по поводу решения «Белорусского партизана» закрыть форумы с комментариями и возобновить работу в доменной зоне .by.


«Мне решение главного редактора «Белорусского партизана» показалось весьма деловым. Она проявила достаточно такой серьезный подход к своему сайту. Ввела его в доменную зону .by. Тем самым это уже не какая-то вещательная структура, которая находится где-нибудь в Аргентине или на островах. Сегодня это действительно белорусская вещательная структура – и она находится в зоне действия белорусского законодательства, белорусских правил. Сейчас будет и сайту легко работать и посетителям», – заявил он в программе «Клуб редакторов».

Решение закрыть форумы Якубович назвал «довольно смелым».

«Что раньше печаталось там? Чувствуется, что набегали тролли из России и сводили счеты с украинскими патриотами такого же уровня. Это было невозможно читать, смотреть и вообще это было оскорбление цивилизации и языка. Раньше даже на заборах стеснялись так писать, как пишут некоторые посетители так называемые», – отметил он.

Напомним, 15 декабря Министерство информации заблокировало сайт «Белорусский партизан» за «распространение запрещенной информации», при этом не сообщив, какие конкретно материалы из опубликованных на сайте относятся к запрещенным к распространению. 17 декабря «Белорусский партизан» возобновил работу в доменной зоне .by. Однако мы не прекращаем попытки разблокировать для Беларуси старый домен (для пользователей всех остальных стран от по-прежнему работает). Пока Министерство информации так и не дало ответ, что конкретно, какие конкретно матеериали или комментарии стали причиной блокировки сайта. На ответ законодательство отводит месяц. Ждем.

"Белорусский партизан"
11:36 23/12/2017






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