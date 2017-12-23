"Мы выдвигаем в качестве кандидата на выборах президента в 2018 году Павла Грудинин. Это единственный кандидат, которого мы предлагаем съезду", - сказал Рашкин в пятницу по окончании заседания президиума ЦК партии.





Решение президиума должен обсудить сегодня вечером пленум, который предложит, в свою очередь, выбранного кандидата на съезд.





В субботу 23 декабря съезд партии тайным голосованием утвердит кандидата от КПРФ.





Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов подтвердил, что кандидатура директора "Совхоза имени Ленина" активно обсуждается для выдвижения партией для участия в выборах президента в 2018 году. Как сообщал источник, Зюганов сам предложил кандидатуру Грудинина.