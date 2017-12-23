На этот раз без Зюганова: на президентские выборы от КПРФ идет директор совхоза
Кандидатура директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина - единственная, которую выдвигает КПРФ для утверждения на съезде в качестве кандидата в президенты, сообщил "Интерфаксу" первый секретарь Московского городского комитета, член президиума ЦК Валерий Рашкин.
"Мы выдвигаем в качестве кандидата на выборах президента в 2018 году Павла Грудинин. Это единственный кандидат, которого мы предлагаем съезду", - сказал Рашкин в пятницу по окончании заседания президиума ЦК партии.
Решение президиума должен обсудить сегодня вечером пленум, который предложит, в свою очередь, выбранного кандидата на съезд.
В субботу 23 декабря съезд партии тайным голосованием утвердит кандидата от КПРФ.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов подтвердил, что кандидатура директора "Совхоза имени Ленина" активно обсуждается для выдвижения партией для участия в выборах президента в 2018 году. Как сообщал источник, Зюганов сам предложил кандидатуру Грудинина.
11:29 23/12/2017
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