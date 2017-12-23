Лукашенко: Рождество – праздник обновления, сострадания и милосердия

"В теплой атмосфере рождественских дней ярко проявляются все лучшие качества людей, воодушевленных нравственными ценностями христианства. Это праздник обновления, сострадания и милосердия", - говорится в поздравлении.





"Пусть радость этого чарующего события наполнит сердце каждого любовью и надеждой, поможет с уверенностью идти по жизни и достичь поставленных целей", - добавил А.Лукашенко.





Он пожелал тем, кто празднует Рождество 25 декабря, крепкого здоровья, мира, счастья, неиссякаемой энергии и вдохновения.





Напомним, что самого себя белорусский лидер назвал «православным атеистом».