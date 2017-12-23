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Назначен новый глава ЮНИСЕФ

Хенриетта Фор сменит на посту нынешнего главу Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Энтони Лейка.



Об этом говорится в сообщении организации.

Ожидается, что Фор приступит к выполнению своих полномочий 1 января 2018 года.

Ранее Хенриетта Фор работала в Агентстве США по международному развитию, занимала должности в различных подразделениях Госдепартамента США, а также сотрудничала с Центром стратегических и международных исследований.

Кроме того, она являлась председателем совета директоров и генеральным директором инвестиционной компании Holsman International, а также возглавляла Монетный двор США.

"Белорусский партизан"
10:58 23/12/2017






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