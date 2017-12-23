Назначен новый глава ЮНИСЕФ
Хенриетта Фор сменит на посту нынешнего главу Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Энтони Лейка.
Об этом говорится в сообщении организации.
Ожидается, что Фор приступит к выполнению своих полномочий 1 января 2018 года.
Ранее Хенриетта Фор работала в Агентстве США по международному развитию, занимала должности в различных подразделениях Госдепартамента США, а также сотрудничала с Центром стратегических и международных исследований.
Кроме того, она являлась председателем совета директоров и генеральным директором инвестиционной компании Holsman International, а также возглавляла Монетный двор США.
"Белорусский партизан"
10:58 23/12/2017
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