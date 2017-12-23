Назначен новый глава ЮНИСЕФ

Об этом говорится в сообщении организации.





Ожидается, что Фор приступит к выполнению своих полномочий 1 января 2018 года.





Ранее Хенриетта Фор работала в Агентстве США по международному развитию, занимала должности в различных подразделениях Госдепартамента США, а также сотрудничала с Центром стратегических и международных исследований.





Кроме того, она являлась председателем совета директоров и генеральным директором инвестиционной компании Holsman International, а также возглавляла Монетный двор США.