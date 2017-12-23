В США готовили крупный теракт на Рождество
Федеральное бюро расследований США предотвратило террористическую атаку в Сан-Франциско, которая могла произойти под католическое Рождество.
Об этом сообщает телекомпания ABС 7 News со ссылкой на документ ФБР.
Полиция арестовала мужчину, планировавшего совершить теракт в одном из популярных среди туристов мест в Сан-Франциско.
По данным канала, арестованного мужчину зовут Эверитт Аарон Джеймсон. Он проживает в калифорнийском городе Модесто. Согласно документам ФБР, на которые ссылается канал, он выбрал в качестве мишени именно один из районов в Сан-Франциско, поскольку «бывал там ранее и знал, что там очень много людей».
Подозреваемый в подготовке теракта на Рождество в Сан-Франциско мужчина оказался бывшим морпехом.
Уточняется, что 26-летний Эверитт Аарон Джеймсон служил в Корпусе морской пехоты. Кроме того, он оказался сторонником группировки «Исламское государство».
10:50 23/12/2017
Загрузка...
Loading...
загружаются комментарии