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Британские ВВС «перехватили» самолет Терезы Мэй

Два истребителя ВВС Великобритании осуществили «перехват» самолета с премьер-министром Терезой Мэй на борту, сообщает  The Telegraph.


Издание отмечает, что глава правительства возвращалась с Кипра, и когда самолет с ней на борту вошел в воздушное пространство Великобритании, истребители поднялись в воздух для осуществления перехвата. The Telegraph пишет, что два «Тайфуна» приблизились к воздушному судну с Мэй на борту и покачали крыльями, что означает требование проследовать за ними.

По информации британских СМИ, эти учения были направлены на получение пилотами практического опыта в области перехвата самолетов, вторгающихся в воздушное пространство Соединенного Королевства, в том числе российских бомбардировщиков.

Сама Мэй назвала действия экипажей истребителей «превосходной и впечатляющей».
10:42 23/12/2017






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