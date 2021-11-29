



Как ранее сообщало агентство, в этой синагоге существует давняя традиция приглашать на значимые праздники представителей других конфессией. К примеру, на иудейский новый год Рош ха-Шана 7 сентября пришли Апостольский администратор РКЦ в Беларуси митрополит Казимир Великоселец и настоятель костела Святого Роха ксендз Юрий Санько.





В воскресенье на церемонию зажигания первой ханукальной свечи по приглашению главного раввина Религиозного объединения общин прогрессивного иудаизма Григория Абрамовича пришел заместитель председателя Синодального информационного отдела БПЦ протоирей Александр Шимбалев. Он пришел в синагогу в широкополой шляпе – потому что уважает традиции: мужчины в синагоге, даже если не иудеи, не должны быть без головного убора.





Необычная Ханука

"Сегодня у нас свет, чудо, шум, все как положено на Хануку", – сказал раввин Григорий Абрамович.

По его словам, в этом году Хануку, когда в каждый из восьми дней зажигают по одной свече, решили сделать необычной.





"Сегодня ханукию зажгли те, у кого была недавно свадьба. Завтра зажгут те, у кого было обрезание, потом те, кто приведет дочь в синагогу первый раз, Затем те, кто помогал нам открывать этот центр. В пятницу – те, у кого было совершеннолетие, в субботу вспомним тех, кого с нами нет, в том числе Леонида Менделевича Левина. И восемь свечей мы зажжем всей семьей – родители вместе с детьми. Таким образом, мы пройдем весь жизненный цикл", – рассказал раввин.





Еще один креатив праздника – презентация ханукии, сделанной из шоколада подсвечник изготовил волонтер, профессиональный шоколатье. Этот заказ был выполнен на одном из государственных белорусских предприятий.





Все знают, что еврейский стол, особенно если он праздничный – это всегда вкусно, сытно и обязательно традиционно. Сегодня – в обязательном порядке были роскошные пончики, приготовленные на масле. Ведь праздник связан с маслом.

Дети, которые пришли на праздник, не только будут есть сладкие пончики, но и получат от родителей ханукальные деньги, которые они собирали для них целый год.





Хануку называются праздником чуда, которое случилось при освящении Второго храма в Иерусалиме, произошедшем после того, как Маккавеи одержали верх над войсками царя Антиоха в 164 году до нашей эры. Святость праздника проистекает из духовного аспекта победы, поскольку иудеи называли эллинов идолопоклонниками.





Масло, необходимое для зажжения храмового светильника – меноры, было осквернено врагами. Евреи нашли лишь один кувшин чистого оливкового масла, которого должно было хватить на сутки, но огонь горел целых восемь дней.

Ханукию ставят всегда на самое видное место, ее должен видеть каждый, чтобы как можно больше людей знали о чуде.







