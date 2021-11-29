Во Франции умер принц Камбоджи

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В воскресенье, 28 ноября, во Франции умер бывший премьер Камбоджи, принц Нородом Ранарит. Ему было 77 лет. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на заявление нынешнего премьер-министра Камбоджи Хун Сена.





Отмечается, что перед смертью он болел.





Принц был сыном усопшего короля Камбоджи Нородома Сианука и сводным братом нынешнего короля Нородома Сиамони.





Он руководил правительством страны с 1993 по 1997 годы, а также возглавлял нижнюю палату парламента в 1998-2006 годах.



