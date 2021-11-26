Олег Руммо идет в академики. Кто еще?
Общее собрание Академии наук и выборы академиков и членов-корреспондентов должны были состояться 11 ноября, однако их перенесли на неопределенный срок. Почему – никто толком объяснить не может.
«Даты проведения общих собраний отделений и Национальной академии наук Беларуси будут сообщены дополнительно», – говорится в официальном сообщении НАН.
Бывший президент Национальной академии наук академик Александр Войтович не знает точной причины переноса общего собрания и выборов: «Никто ничего не знает!» По его словам, академическому сообществу никаких подробностей по этому поводу не сообщали: «Видимо, не считают необходимым ознакомить с мотивами решения».
«Я в Академии наук работаю с 1960 года и не помню, чтобы выборы переносили, – говорит Александр Павлович Войтович. – Возможно, не успели подготовиться, хотя если причина в этом, то можно было успеть – я это точно знаю, потому что сам организовывал проведение таких выборов. Пока всё отложено на неизвестное время. И никаких предположений ни от кого в академии я не слышал».
Возможно, дело в коронавирусе? Правда, Войтович в этом совершенно не уверен.
«Дело в том, что коронавирус был и тогда, когда начинали кампанию по выборам, – рассуждает он. – Да и во время ковидной пандемии с начала года уже было проведено Общее собрание Академии наук – в начале года, и рассматривали стандартные вопросы об итогах работы в 2020 году. Тогда предприняли определенные меры безопасности – например, если раньше мы в зале садились кто где хотел, то в тот раз нам раздали листики с именами, где были указаны ряд и место. И рассадили нас так, чтобы все по возможности были на дистанции друг от друга. И в е были в масках. То есть у нас есть опыт проведения Общего собрания в обстановке пандемии, значит, это не должно быть сдерживающим фактором».
Не исключено, что Общее собрание и выборы в Академии наук всё-таки состоятся до конца этого года.
«Однако пока это лишь неподтвержденное начальством мнение», – говорит Войтович.
Тем не менее в конце октября президиум Национальной академии наук Беларуси зарегистрировал кандидатами в действительные члены (академики) 30, а кандидатами в члены-корреспонденты – 57 претендентов. «Все кандидаты тщательно отобраны и просеяны, об этом в академии говорят очень откровенно, – делится своим мнением академик Войтович. – Вы же знаете, что у нас теперь один из заместителей председателя президиума НАН Беларуси – генерал КГБ…»
Кстати, за спиной Олега Чернышева уже успели прозвать «генерал-академик», хотя в списке тех, кто претендует попасть в действительные члены Академии наук, его имени нет. «Он еще не академик, а просто должностное лицо, кандидат юридических наук», – говорит Войтович.
Среди тех, кто претендует стать академиком, немало известных фамилий. Например, большие шансы получить звание академика у онкоуролога Сергея Красного и хирурга-трансплантолога Олега Руммо.
Стоит заметить, что некоторые делают уже не первую попытку, чтобы получить высшее ученое звание. Например, Эмилия Коломиец, известный ученый в области микробиологии и биотехнологии, заслуженный деятель науки Республики Беларусь, уже не единожды претендовала на звание академика. Однако в минувшие разы она почему-то не набрала требуемых 2/3 голосов при голосовании на Общем собрании академии. Не первый раз претендует на звание академика и биохимик Сергей Усанов – в прошлые годы ему также не удавалось собрать большинство голосов. Улыбнется ли им фортуна в этом сезоне – покажет время.
ПОИМЕННО
Кто может стать академиком?
Решением Президиума Национальной академии наук Беларуси зарегистрированы кандидатами в члены Национальной академии наук Беларуси на вакансии:
действительных членов (академиков) НАН Беларуси
Отделение физики, математики и информатики
по специальности «Информационные технологии»:
Тузиков А.В., Харин Ю.С.;
по специальности «Нано- и микроэлектроника»:
Комаров Ф.Ф., Пилипенко В.А.;
по специальности «Оптика»:
Белый В.Н., Сердюков А.Н.;
Отделение физико-технических наук
по специальности «Высокоэнергетические материалы»:
Ильющенко А.Ф.;
по специальности «Материаловедение в машиностроении»:
Белый А.В., Пантелеенко Ф.И., Шелег В.К.;
по специальности «Радиотехника»:
Емельянов В.В., Костромицкий С.М.;
Отделение химии и наук о Земле
по специальности «Биоорганическая химия»:
Усанов С.А., Михайлопуло И.А.;
по специальности «Геотехнология и техника геологоразведочных работ»:
Прушак В.Я.;
по специальности «Неорганическая химия»:
Кулак А.И., Свиридов Д.В.;
по специальности «Органическая химия»:
Поткин В.И.;
Отделение биологических наук
по специальности «Лесоведение»:
Усеня В.В.;
по специальности «Микробиология»:
Коломиец Э.И.;
по специальности «Общая биология»:
Шкуматов В.М.;
Отделение медицинских наук
по специальности «Клиническая микробиология»:
Титов Л.П.;
по специальности «Онкоурология»:
Красный С.А.;
по специальности «Регенеративная хирургия»:
Третьяк С.И.;
по специальности «Трансплантация органов»:
Руммо О.О.;
Отделение гуманитарных наук и искусств
по специальности «История Великой Отечественной войны»:
Коваленя А.А.;
по специальности «Экономика»:
Дайнеко А.Е.;
Отделение аграрных наук
по специальности «Растениеводство»:
Привалов Ф.И.;
по специальности «Технология производства продуктов питания»:
Ловкис З.В.;
по специальности «Технология кормов и кормления сельскохозяйственных животных»:
Пестис В.К.;
членов-корреспондентов НАН Беларуси:
Отделение физики, математики и информатики
по специальности «Информационные технологии»:
Демиденко О.М., Капский Д.В., Крот А.М.;
по специальности «Лазерная физика»:
Кулешов Н.В., Рябцев Г.И.;
по специальности «Математическое и компьютерное моделирование»:
Булойчик В.М., Журавков М.А., Макаров Е.К., Поклонский Н.А.;
по специальности «Оптика»:
Лойко В.А., Максименко С.А., Семченко И.В., Танин Л.В.;
Отделение физико-технических наук
по специальности «Материаловедение»:
Волочко А.Т., Гапоненко Н.В., Девойно О.Г., Кукареко В.А., Леонович С.Н., Петюшик Е.Е., Талако Т.Л., Труханов А.В., Углов В.В.;
по специальности «Машиностроение»:
Баханович А.Г., Харитончик С.В., Хейфец М.Л.;
по специальности «Трение и износ в машинах»:
Григорьев А.Я.;
по специальности «Электрофизические технологии»:
Грабчиков С.С., Добрего К.В., Залесский В.Г.;
Отделение химии и наук о Земле
по специальности «Геоэкология и климатология»:
Войтов И.В.;
по специальности «Коллоидная химия»:
Иванец А.И.;
по специальности «Химия твердого тела»:
Рогачев А.А., Стрельцов Е.А.;
Отделение биологических наук
по специальности «Генетика лесных культур»:
Баранов О.Ю.;
по специальности «Клеточная биология растений»:
Демидчик В.В., Ермишин А.П.;
по специальности «Физиология растений»:
Прохоров В.Н.;
Отделение медицинских наук
по специальности «Детская травматология»:
Герасименко М.А.;
по специальности «Кардиоваскулярные риски в трансплантологии»:
Митьковская Н.П.;
по специальности «Клеточные технологии в стоматологии»:
Рубникович С.П.;
по специальности «Клиническая вирусология»:
Карпов И.А.;
по специальности «Клиническая микробиология»:
Стома И.О.;
по специальности «Клиническая физиология»:
Губкин С.В., Зинчук В.В.;
Отделение гуманитарных наук и искусств
по специальности «История науки и техники»:
Витязь С.П., Калмыков В.Н.;
по специальности «Литературоведение»:
Саверченко И.В., Штейнер И.Ф.;
по специальности «Педагогика»:
Жук А.И.;
по специальности «Стратегия и военная безопасность государства»:
Бузин Н.Е.;
по специальности «Экономика»:
Гурский В.Л., Ивуть Р.Б., Панков Д.А.;
Отделение аграрных наук
по специальности «Промышленные технологии в животноводстве»:
Красочко П.А., Тимошенко В.Н.;
по специальности «Экономика и управление в АПК»:
Киреенко Н.В., Пилипук А.В.
08:27 29/11/2021
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