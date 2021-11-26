Олег Руммо идет в академики. Кто еще?

«Даты проведения общих собраний отделений и Национальной академии наук Беларуси будут сообщены дополнительно», – говорится в официальном сообщении НАН.





Бывший президент Национальной академии наук академик Александр Войтович не знает точной причины переноса общего собрания и выборов: «Никто ничего не знает!» По его словам, академическому сообществу никаких подробностей по этому поводу не сообщали: «Видимо, не считают необходимым ознакомить с мотивами решения».





«Я в Академии наук работаю с 1960 года и не помню, чтобы выборы переносили, – говорит Александр Павлович Войтович. – Возможно, не успели подготовиться, хотя если причина в этом, то можно было успеть – я это точно знаю, потому что сам организовывал проведение таких выборов. Пока всё отложено на неизвестное время. И никаких предположений ни от кого в академии я не слышал».





Возможно, дело в коронавирусе? Правда, Войтович в этом совершенно не уверен.





«Дело в том, что коронавирус был и тогда, когда начинали кампанию по выборам, – рассуждает он. – Да и во время ковидной пандемии с начала года уже было проведено Общее собрание Академии наук – в начале года, и рассматривали стандартные вопросы об итогах работы в 2020 году. Тогда предприняли определенные меры безопасности – например, если раньше мы в зале садились кто где хотел, то в тот раз нам раздали листики с именами, где были указаны ряд и место. И рассадили нас так, чтобы все по возможности были на дистанции друг от друга. И в е были в масках. То есть у нас есть опыт проведения Общего собрания в обстановке пандемии, значит, это не должно быть сдерживающим фактором».





Не исключено, что Общее собрание и выборы в Академии наук всё-таки состоятся до конца этого года.





«Однако пока это лишь неподтвержденное начальством мнение», – говорит Войтович.





Тем не менее в конце октября президиум Национальной академии наук Беларуси зарегистрировал кандидатами в действительные члены (академики) 30, а кандидатами в члены-корреспонденты – 57 претендентов. «Все кандидаты тщательно отобраны и просеяны, об этом в академии говорят очень откровенно, – делится своим мнением академик Войтович. – Вы же знаете, что у нас теперь один из заместителей председателя президиума НАН Беларуси – генерал КГБ…»





Кстати, за спиной Олега Чернышева уже успели прозвать «генерал-академик», хотя в списке тех, кто претендует попасть в действительные члены Академии наук, его имени нет. «Он еще не академик, а просто должностное лицо, кандидат юридических наук», – говорит Войтович.





Среди тех, кто претендует стать академиком, немало известных фамилий. Например, большие шансы получить звание академика у онкоуролога Сергея Красного и хирурга-трансплантолога Олега Руммо.





Стоит заметить, что некоторые делают уже не первую попытку, чтобы получить высшее ученое звание. Например, Эмилия Коломиец, известный ученый в области микробиологии и биотехнологии, заслуженный деятель науки Республики Беларусь, уже не единожды претендовала на звание академика. Однако в минувшие разы она почему-то не набрала требуемых 2/3 голосов при голосовании на Общем собрании академии. Не первый раз претендует на звание академика и биохимик Сергей Усанов – в прошлые годы ему также не удавалось собрать большинство голосов. Улыбнется ли им фортуна в этом сезоне – покажет время.





ПОИМЕННО





Кто может стать академиком?

Решением Президиума Национальной академии наук Беларуси зарегистрированы кандидатами в члены Национальной академии наук Беларуси на вакансии:





действительных членов (академиков) НАН Беларуси

Отделение физики, математики и информатики

по специальности «Информационные технологии»:





Тузиков А.В., Харин Ю.С.;





по специальности «Нано- и микроэлектроника»:





Комаров Ф.Ф., Пилипенко В.А.;





по специальности «Оптика»:





Белый В.Н., Сердюков А.Н.;





Отделение физико-технических наук

по специальности «Высокоэнергетические материалы»:





Ильющенко А.Ф.;





по специальности «Материаловедение в машиностроении»:





Белый А.В., Пантелеенко Ф.И., Шелег В.К.;





по специальности «Радиотехника»:





Емельянов В.В., Костромицкий С.М.;





Отделение химии и наук о Земле

по специальности «Биоорганическая химия»:





Усанов С.А., Михайлопуло И.А.;





по специальности «Геотехнология и техника геологоразведочных работ»:





Прушак В.Я.;





по специальности «Неорганическая химия»:





Кулак А.И., Свиридов Д.В.;





по специальности «Органическая химия»:





Поткин В.И.;





Отделение биологических наук

по специальности «Лесоведение»:





Усеня В.В.;





по специальности «Микробиология»:





Коломиец Э.И.;





по специальности «Общая биология»:





Шкуматов В.М.;





Отделение медицинских наук

по специальности «Клиническая микробиология»:





Титов Л.П.;





по специальности «Онкоурология»:





Красный С.А.;





по специальности «Регенеративная хирургия»:





Третьяк С.И.;





по специальности «Трансплантация органов»:





Руммо О.О.;





Отделение гуманитарных наук и искусств

по специальности «История Великой Отечественной войны»:





Коваленя А.А.;





по специальности «Экономика»:





Дайнеко А.Е.;





Отделение аграрных наук

по специальности «Растениеводство»:





Привалов Ф.И.;





по специальности «Технология производства продуктов питания»:





Ловкис З.В.;





по специальности «Технология кормов и кормления сельскохозяйственных животных»:





Пестис В.К.;





членов-корреспондентов НАН Беларуси:

Отделение физики, математики и информатики

по специальности «Информационные технологии»:





Демиденко О.М., Капский Д.В., Крот А.М.;





по специальности «Лазерная физика»:





Кулешов Н.В., Рябцев Г.И.;





по специальности «Математическое и компьютерное моделирование»:





Булойчик В.М., Журавков М.А., Макаров Е.К., Поклонский Н.А.;





по специальности «Оптика»:





Лойко В.А., Максименко С.А., Семченко И.В., Танин Л.В.;





Отделение физико-технических наук

по специальности «Материаловедение»:





Волочко А.Т., Гапоненко Н.В., Девойно О.Г., Кукареко В.А., Леонович С.Н., Петюшик Е.Е., Талако Т.Л., Труханов А.В., Углов В.В.;





по специальности «Машиностроение»:





Баханович А.Г., Харитончик С.В., Хейфец М.Л.;





по специальности «Трение и износ в машинах»:





Григорьев А.Я.;





по специальности «Электрофизические технологии»:





Грабчиков С.С., Добрего К.В., Залесский В.Г.;





Отделение химии и наук о Земле

по специальности «Геоэкология и климатология»:





Войтов И.В.;





по специальности «Коллоидная химия»:





Иванец А.И.;





по специальности «Химия твердого тела»:





Рогачев А.А., Стрельцов Е.А.;





Отделение биологических наук

по специальности «Генетика лесных культур»:





Баранов О.Ю.;





по специальности «Клеточная биология растений»:





Демидчик В.В., Ермишин А.П.;





по специальности «Физиология растений»:





Прохоров В.Н.;





Отделение медицинских наук

по специальности «Детская травматология»:





Герасименко М.А.;





по специальности «Кардиоваскулярные риски в трансплантологии»:





Митьковская Н.П.;





по специальности «Клеточные технологии в стоматологии»:





Рубникович С.П.;





по специальности «Клиническая вирусология»:





Карпов И.А.;





по специальности «Клиническая микробиология»:





Стома И.О.;





по специальности «Клиническая физиология»:





Губкин С.В., Зинчук В.В.;





Отделение гуманитарных наук и искусств

по специальности «История науки и техники»:





Витязь С.П., Калмыков В.Н.;





по специальности «Литературоведение»:





Саверченко И.В., Штейнер И.Ф.;





по специальности «Педагогика»:





Жук А.И.;





по специальности «Стратегия и военная безопасность государства»:





Бузин Н.Е.;





по специальности «Экономика»:





Гурский В.Л., Ивуть Р.Б., Панков Д.А.;





Отделение аграрных наук

по специальности «Промышленные технологии в животноводстве»:





Красочко П.А., Тимошенко В.Н.;





по специальности «Экономика и управление в АПК»:





Киреенко Н.В., Пилипук А.В.