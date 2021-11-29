"Если в ЮАР и Ботсване основной метод - это лечение плазмой, и если людей там не особо вакцинировали, то к вливаемым антителам образуется устойчивость от нового варианта вируса, - сказал он. - Мы видим в научной литературе много статей, которые свидетельствуют о том, что лечение плазмой там проводилось массово".





По словам вирусолога, в этом случае главное - протокол лечения: сколько длится терапия и насколько она интенсивна, долечивают ли пациентов.





"История похожа на лечение антибиотиками, - объяснил П.Волчков. - Важно, чтобы бактерия, на которую воздействуют антибиотиками, у пациента была уничтожена. Поэтому всегда рекомендуют допивать курс антибиотиков, потому что если после обработки антибиотиками у пациента бактерия все-таки смогла выжить, то она мутирует. И потом заражает другого человека", пишет iz.ru





По словам главы технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марии Ван Керкхове, "Омикрон" мог возникнуть от зараженного человека со слабым иммунитетом после перенесенного COVID-19 и неполного выздоровления.







