В последние два года выросло число пациентов, которые обращаются к врачам с жалобами на избыточную массу тела. По словам заведующей эндокринологическим отделением 2-й городской детской клинической больницы Минска Елены Кислой, на прием к врачу-эндокринологу за день обращаются 20 человек, из которых 4-5 - с избыточной массой тела и ожирением.

«По прошлому году численность детей с ожирением в нашей республике такова: школьники - это 7,5-8%, дошкольники - около 4%. А детей с избыточной массой тела примерно 25%. Цифры сопоставимы с международными», - цитирует врача-эндокринолога БелТА.

Медик обратила внимание, что за последнее время физическая активность у детей снизилась, поскольку родители на время пандемии отказывались от посещения их детьми спортивных секций, особенно в прошлом году.

«В этом году, к счастью, ситуация меняется. Дети возвращаются в спортивные секции, бассейны», - сказала Елена Кислая.

По ее словам, для поддержания веса в норме детям необходимы правильное питание и физическая активность, пишет belarus.kp.ru