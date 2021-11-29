+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Врач-эндокринолог: в Беларуси 25% детей имеют лишний вес

А 8% школьников и 4% дошкольников страдают ожирением.

 В последние два года выросло число пациентов, которые обращаются к врачам с жалобами на избыточную массу тела. По словам заведующей эндокринологическим отделением 2-й городской детской клинической больницы Минска Елены Кислой, на прием к врачу-эндокринологу за день обращаются 20 человек, из которых 4-5 - с избыточной массой тела и ожирением.

 

«По прошлому году численность детей с ожирением в нашей республике такова: школьники - это 7,5-8%, дошкольники - около 4%. А детей с избыточной массой тела примерно 25%. Цифры сопоставимы с международными», - цитирует врача-эндокринолога БелТА.

 

Медик обратила внимание, что за последнее время физическая активность у детей снизилась, поскольку родители на время пандемии отказывались от посещения их детьми спортивных секций, особенно в прошлом году.

 

«В этом году, к счастью, ситуация меняется. Дети возвращаются в спортивные секции, бассейны», - сказала Елена Кислая.

 

По ее словам, для поддержания веса в норме детям необходимы правильное питание и физическая активность, пишет belarus.kp.ru
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]