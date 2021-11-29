При этом сильное чувство усталости поражало именно молодых людей, пишет interfax.by

А вот ставшие привычными при других формах коронавируса такие симптомы как потеря обоняния и вкуса, у пациентов с "омикроном" отсутствовали.





По словам Кунзее, в число известных ей больных новым штаммом коронавируса входили как привитые люди, так и не прошедшие вакцинацию от COVID-19.





Среди пациентов был и шестилетний ребенок, отмечает доктор. У него была высокая температура и учащенный пульс. Однако симптомы начали сходить на него уже через два дня после начала острой стадии заболевания.





Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, выявленный в Южной Африке, признан вариантом, вызывающим озабоченность. Он получил название греческой буквы "омикрон".





Врачи пока не пришли к единому мнению, насколько опасен новый штамм COVID-19. Одни сравнивают его с вирусом Эбола, другие сомневаются, что он "переплюнет" даже "дельту. Ученые, со своей стороны, объявили, что для изучения данного вида вируса им необходимо от одной до двух недель напряженной работы.