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Рябов: Декабрь в Беларуси будет теплее обычного

В декабре Беларусь ожидают температурные качели. О том, какая погода ждет Беларусь в первый месяц зимы, сообщил телеканалу ОНТ синоптик Дмитрий Рябов.

Декабрь наступит совсем скоро. Традиционно, первый месяц зимы – самый темный и пасмурный месяц года. Солнце появляется редко и светит от 24 до 33 часов. К тому же, атмосферные процессы, особенно в первой половине месяца, еще сохраняют черты переходного сезона. Поэтому нередко в декабре наблюдается неустойчивая погода со значительными колебаниями температуры воздуха. То есть, пресловутые температурные качели, пишет Интерфакс-Запад.


По предварительным прогнозам, декабрь в этом году ожидается теплее обычного. Средняя температура воздуха будет выше климатической нормы, которая составляет от -2 на юго-западе до -5 на северо-востоке. По сравнению с ноябрьской, в декабре температура понижается на 4-5 °C.

Зато месячное количество осадков предполагается около климатической нормы, выпадет 38-57 мм осадков. Это значит, что нас ждут от 18 до 21 «мокрых» дней. Также в декабре будет от 3 до 15 дней с туманами и гололедами, от 2 до 5 дней с метелью.

И, конечно, многих волнует вопрос: а будет ли снег? Сроки образования устойчивого снежного покрова сильно колеблются от года к году. Чаще всего к концу декабря его высота достигает в среднем 4-10 сантиметров. Если декабрь выдается теплым, то снег ложится только в январе. Однако, по предварительным прогнозам, из-за того, что над территорией страны будут часто проходить циклоны, есть большая вероятность, что к концу декабря установится устойчивый снежный покров.
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