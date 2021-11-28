С 28 ноября из Беларуси в Варшаву начнут ходить автобусы
С 28 ноября возобновлено автобусное движение по международному маршруту Гродно — Варшава.
Об этом говорится на сайте ОАО «Автобусный парк Гродно», сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».
Автобусы будут отправляться от автовокзала Гродно в 23:10 по понедельникам, средам, пятницам, воскресеньям. Выезд из Варшавы в 10:30 на следующий день.
На сайте парка уточняется, что перевозка домашних животных временно не осуществляется.
18:58 28/11/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение