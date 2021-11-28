



Хурма избавит от хандры и усталости





Хурма содержит витамины А, РР, витамины группы В, железо, кальций, йод и много других полезных веществ. Она стимулирует обновление клеток, нормализует давление, улучшает зрение и состояние кожи. Кроме того, пишет 1prof.by, сладкий и яркий фрукт усиливает выработку серотонина – гормона счастья. Если съедать хотя бы по 2 средние хурмы в день, то о зимней усталости и хандре можно будет забыть.





Совет: Если вам попалась не очень сладкая или вяжущая хурма, положите ее в полиэтиленовый пакет вместе с яблоками или бананами. Эти плоды вырабатывают этилен, который поможет хурме быстрее дозреть. Также можно подержать неспелую хурму в теплой воде (до 40 градусов Цельсия) в течение суток или на несколько дней залить ее 10% раствором извести.





Киви спасет от простуды









Даже самый маленький киви способен принести организму большую пользу. Ведь в одном фрукте содержится суточная доза витамина С – главной защиты от простуды. Также киви богат и другими полезными веществами: витаминами А, В, РР, Е, В9 (фолиевая кислота), железом, магнием, йодом и т.д. Специалисты рекомендуют употреблять киви вместе с кожурой, так как в ней содержится важные для здоровья антиоксиданты. Добавляйте киви в каши, йогурты, ешьте просто так и будьте здоровы!





Мандарины поднимут настроение и поддержат красоту









Мандарины у всех ассоциируются с зимой и Новым годом. Кроме аромата, который благотворно влияет на нервную систему, в них содержится много витамина А, необходимого для красоты и здоровья волос и ногтей, группа витаминов В, поднимающих настроение и фолиевая кислота, которая помогает держать в балансе наши гормоны.





Кроме мандаринов, зимой в магазинах также много и других цитрусовых: апельсины, лимоны, грейпфруты, помело. Все эти фрукты не менее полезны. Они содержат фитонциды и антиоксиданты, оказывают помощь в поддержании иммунитета и поднимают настроение.





Гранат спасет от анемии









Гранат – незаменимый продукт в сезон простуд и гриппа, а также главное оружие в битве против железодефицитной анемии. В нем много витамина С, который укрепляет иммунитет, а также витамина В12, улучшающего состав крови. Медики рекомендуют есть гранат непременно с косточками. В них большое количество группы витаминов В и клетчатка. Правда, чтобы витамины усвоились, зерна надо хорошенько разжевывать. Если так есть фрукт вам не нравится, приготовьте из него сок, а перегородки засушите и добавляйте в чай.





Груши добавят энергии









Груши богаты витаминами А, В1, С и Е, содержат фолиевую кислоту, йод, кальций. Этот привычный для нас фрукт укрепляет защитные силы организма, наполняет энергией и помогает сохранить работоспособность. Кроме того, груши обладают жаропонижающим свойством, улучшают пищеварение, оказывают противовоспалительное действие. А в запеченном виде груши помогут избавиться от сильного кашля.





При этом следует помнить, что в большом количестве груши могут нарушить пищеварение. По той же причине не стоит есть их натощак и запивать водой.





Яблоки снизят приступы голода









Яблоки полезны абсолютно всем: как здоровым людям, так и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Этот фрукт – кладезь витаминов и микроэлементов, баланс которых в организме способствует его омоложению и является основой крепкого иммунитета. Съедая только одно яблоко в день вы получаете фолиевую и органические кислоты; витамины – А, В1, В2, В3, С, Е, Р, РР, К; микроэлементы – натрий, фосфор, калий, сера, медь, цинк, кальций, алюминий, фтор, хром, железо, магний, молибден, никель, бор, ванадий, марганец.





Яблоки также подходят тем, кто стремится снизить вес и сидит на диете. Они обладают невысокой калорийностью, лишены жиров, при этом отлично насыщают. Есть можно, как сырые, так и запеченные яблоки. Вторые, правда, более калорийны, но этот факт компенсирует содержащийся в них полезный пектин. Он собирает шлаки, токсины со стенок кишечника и затем мягко их выводит, а также избавляет организм от излишков холестерина, ионов тяжелых металлов и пестицидов.









Фото из открытых источников, носят иллюстрационный характер







