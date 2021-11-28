Мигранты на границе Беларуси и Польши / РИА "Новости"









Обошлось без серьёзных травм.

В последние дни в лагерь, расположенный в торгово-логистическом центре "Бремино групп" недалеко от погранперехода "Брузги", поступает много гуманитарной помощи. "Красный крест" объявил, пишет Еврорадио, что собирает для помощи мигрантам у белорусских границ ещё 10 миллионов евро.





Но будет ли кому помогать за эти деньги? За последние дни территорию Беларуси покинули около 1800 мигрантов. Они улетают на эвакуационных рейсах, организованных авиакомпанией Iraqi Airways.





Тем временем польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша готова финансировать возвращение мигрантов на родину. Ранее белорусские власти предъявляли претензии в сторону Евросоюза — мол, из ЕС ещё не поступило "ни одного платежа" на решение "мигрантского кризиса".