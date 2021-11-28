







Следует отметить, что Израиль лишь в ноябре вновь открылся для иностранных туристов, которые привиты одобренными ВОЗ вакцинами. При этом с декабря планировалось начать впускать в страну и тех, кто привился российским Спутником V. И вот новый локдаун.





Согласно принятому правительством решению, Израиль на две недели закроет въезд для иностранцев, пишет Ежедневник. При этом для своих граждан, которые возвращаются в страну вводятся более жесткие меры тестирования и изоляции. Как заявил премьер-министр Нафтали Беннет, перемещение граждан, зараженных новым вариантом вируса, будут контролировать с помощью технологии отслеживания телефонов, чтобы ограничить распространение омикрон-штамма.





В настоящее время в Израиле зафиксирован один случай заражения новым штаммом коронавируса, получившим название Омикрон и признанным самым опасным с момента вспышки пандемии. Заражена оказалась женщина, которая вернулась в страну из Юго-Восточной Африки. Еще в отношении семи человек имеются подозрения заражения новым штаммом. Они также вернулись из-за границы.



