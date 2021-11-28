



“Всего в соревнованиях приняло участие свыше 200 команда из 62 стран. Белорусы Романовский Максим и Журавель Алексей стали вторыми в своей категории, где сражались 15 команд”, - говорится в сообщении.





Беларусь была представлена в двух категориях из семи, пишет Смартпресс. Вторая команда (Давидович Глеб и Голик Владислав) набрала максимальное количество баллов и заняла 14 место из 47 в своей категории. От первого места белорусская команда отстала на 29 секунд.





Серебряные призеры должны были при помощи камеры и алгоритмов непрерывного анализа видеопотока ехать по коридору и объезжать установленные маркеры, которые символизировали пешеходов. Причем, зелёные маркеры нужно было объезжать слева, а красные-справа.





В 2021 году был первый сезон, посвященный беспилотным автомобилям. Ребятам удалось набрать в финале максимальное количество баллов. К роботам предъявлялись строгие требования. Они могли быть построены на любой платформе, но весь код должен был храниться на GitHub, история разработки кода должна была содержать ранние коммиты, доказывающие, что разработка велась постепенно на протяжение не менее двух месяцев, глубина коммитов также учитывалась. Кроме этого, в приложении должен был содержаться README файл, описывающий решение проблемы и основные применяемые функции.





Алексей Голик подчеркнул, что подобные требования предъявляются к проектам, которые относятся к промышленному программированию. Именно поэтому название категории и стало звучать, как "Инженеры будущего". Теоретически, после столь успешного выступления на всемирном финале, ребята могут идти молодыми специалистами в компании Яндекс или Тесла и работать там над проектами беспилотных транспортных средств.





Вторая категория, в которой Беларусь также была представлена, рассчитана на более младших участников. Задания там были также сложны и интересны, но не включали жёсткие требования по использованию компьютерного зрения и размещения кода на GitHub.





Второе место на столь престижных состязаниях – это первый успех такого уровня у белорусских команд, отметили в “Кубке образовательной робототехники”.



