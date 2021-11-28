







В белорусском Минздраве хотели бы к 15 декабря привить от коронавируса 5 млн белорусов, рассказал министр здравоохранения Дмитрий Пиневич в эфире youtube-канала "Главный. Тур". По словам министра, пишет Sputnik, сейчас надо ставить такую задачу.





"Есть предложение: к 15 декабря нам надо с вами поставить себе целевую хорошую общую задачу - привить примерно 5 млн. человек. Чтобы после 15 декабря мы с вами провели стрим о правилах безопасного поведения за праздничным столом: куда направлять пробку от шампанского, чтобы не ушибить", - отметил Пиневич.





По последним данным, первую дозу вакцины от COVID в Беларуси получили больше 3,3 млн человек, а более 2,6 млн прошли полный курс из двух прививок.





Глава Минздрава также высказался о возможности вакцинации детей в Беларуси от коронавируса, заявив, что у нас будут рекомендовать делать прививки детям, как только такие вакцины будут в наличии.





"Как только у нас появятся вакцины, которые будут иметь разрешение на применение для детей, мы тот час будем рекомендовать проводить эту вакцинацию", - сказал Пиневич.





COVID идет на спад?

Cитуацию с заболеваемостью коронавирусом в Беларуси на данный момент глава Минздрава оценивает как обнадеживающую - наблюдается снижение числа заражений.





"Что касается эпидемической ситуации на сегодня, действительно тенденции очень обнадеживающие, хорошие. Если мы раньше говорили словами президента об осторожном оптимизме, то он сменился уверенной тенденцией снижения заболеваемости", - заявил Дмитрий Пиневич.





Процесс перепрофилирования больниц в обычный для них режим работы идет сейчас по всем регионам, по распоряжению президента оказание плановой помощи на фоне пандемии COVID в осеннем сезоне и не прекращалось, добавил министр.





Вместе с тем расслабляться не стоит, особенно с учетом появления новых штаммов коронавируса, поэтому "основная задача, которая сейчас стоит, - вакцинироваться", резюмировал Пиневич.







