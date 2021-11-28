Журналистка Славникова и ее муж на свободу не вышли
На свободу не вышла ни Ирина Славникова, ни ее муж Александр Лойко.
Александр Лойко должен был выйти из ЦИП на Окрестина 28 ноября в 12:05.причина третьего задержания подряд пока неизвестна, пишут правозащитники.
Александра Лойко и Ирину Славникову задержали 30 октября в минском аэропорту после возвращения из отпуска. Обоих осудили по административным делам.
Позже стало известно, что Славникову подозревают по 342 статье Уголовного кодекса ("Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок или активное участие в них").
16:36 28/11/2021
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