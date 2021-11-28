+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Журналистка Славникова и ее муж на свободу не вышли

На свободу не вышла ни Ирина Славникова, ни ее муж Александр Лойко.


Александр Лойко должен был выйти из ЦИП на Окрестина 28 ноября в 12:05.причина третьего задержания подряд пока неизвестна, пишут правозащитники. 

Александра Лойко и Ирину Славникову задержали 30 октября в минском аэропорту после возвращения из отпуска. Обоих осудили по административным делам.

Позже стало известно, что Славникову подозревают по 342 статье Уголовного кодекса ("Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок или активное участие в них").
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]