"Комсомолка" вспомнила , чем артист связан с Беларусью и белорусами.

Начинал с Буйновым и Ярмоленко

19-летний Градский в 1968-м на полтора года связал себя с Гомелем. Об этом он рассказывал в интервью sb.by. Там в 1967-м открылась областная филармония, а при ней создали вокально-инструментальный ансамбль "Сувенир". Кроме Градского в нем участвовали знаменитые ныне Александр Буйнов, Анатолий Ярмоленко, а также Владимир Полонский из "Веселых ребят", пишут "Гомельские ведомости". И даже публикуют фото из тех времен.





На снимке слева направо: Александр Градский, Владимир Полонский и Александр Буйнов. Фото: newsgomel.by





Любопытно, что за эти годы Градский умудрился спеть лишь однажды, заменив отсутствующего солиста и под его именем, пишет неофициальный сайт артиста gradsky.com. А среди идей, по которым молодой артист подался из Москвы в региональные филармонии, было банальное безденежье. Как ни крути, а за месяцы гастролей можно было подзаработать на аппаратуру, и заодно набрать репертуар.





Угощал бабушкиным борщом Чеслава Немена





В 1970-х у Градского было общение с Чеславом Неменом, знаменитым польским рок-музыкантом родом из белорусской деревни Старые Василишки в нынешнем Щучинском районе Гродненской области. В БССР прошли первые 18 лет жизни Чеслава Выджицкого (настоящая фамилия Немена) - читай: его становление.





Чеслав Немен во время выступления в Минске 1976 года. Фото: Александр Дмитриев (архив "КП")





Немен, новатор в музыке своего времени, не мог не повлиять на Градского как в части крупных форм и способов их реализации на эстраде (скажем, сюиты или концептуальные альбомы), так и в плане поиска материала. Если Немен писал музыку на стихи польских поэтов - особенно часто Циприана Камиля Норвида, - то Александр Борисович писал цельные вещи на стихи поэтов русских - того же Николая Рубцова. В общем, не зря в вышедшей в 2003 году книге Евгения Додолева "Градский. The Голос" российский артист скажет: "То, что поет, к примеру, Чеслав Немен, это уже вокально-инструментальные симфонии".





В 1976 и 1979 годах Немен гастролировал по СССР. Во время вторых гастролей звезда из соцстраны гостила у Александра Градского. Наверное, тогда и прозвучала фраза, которую упомянул Немен в своем интервью "Московскому комсомольцу" в 1979-м: "Из вокалистов наиболее одарённым, на мой взгляд, у вас является Александр Градский. Мне лестно было слышать от него, что он считает себя моим учеником. Со своей стороны хочется сказать, что "ученик" по своим вокальным данным уже давно превзошёл своего учителя".





А следующая бытовая зарисовка, пожалуй, тем паче дает ответ на вопрос журналиста "Новой газеты" о том, кто (и, добавим, как) повлиял в профессии на Градского:





"Больше других я любил Чеслава Немена, польского мультиинструменталиста, писавшего музыку, кстати, на очень серьезную лирику - Норвида, например. Немен приезжал сюда, был у меня в гостях. Бабушка решила принять его по высшему разряду, изготовлен был классический наваристый борщ, столь же классические котлеты, салат - Немен вдруг высыпал все это в миску с борщом плюс изюм, курага… тщательно размешал и стал уплетать, объясняя, что при таком способе, из-за разных пропорций всегда получается новый на вкус продукт… Бабушка была потрясена… Это навело меня на мысль, что арт-рок и есть тщательно организованная эклектика, но, конечно, надо быть Неменом, чтобы в этом были мера и вкус".





Разозлился на ансамбль "Верасы"





Как известно, Александр Градский всегда был меток и остр на язык. В последние годы (а вернее, десятилетие), в этом могли убедиться зрители проекта "Голос", где народный артист выступал в качестве наставника. А прежде такие нюансы были знакомы лишь коллегам по цеху Градского. Экс-гитарист белорусского ВИА "Верасы" Геннадий Стариков вспоминал в своей колонке на сайте sb.by, как во время сборного концерта в московском концертном зале "Россия" белорусы столкнулись с гневом Градского. Мол, последний выходил петь под гитару после "Верасов" на авансцену, а за занавесом тем временем меняли аппаратуру и готовили выступления следующих артистов. Но что-то пошло не так, как говорится:





"Градский пел песню о войне, а перед ее исполнением сказал несколько фраз о вечной памяти павшим. И вдруг в паузе, в абсолютной тишине раздался страшный грохот - это наш рабочий сцены грохнул об пол большую тарелку от ударной установки. Он сделал это по гастрольной привычке, как делал всегда, собирая барабаны, - чтоб быстрее их собрать и унести. Но он забыл, где находится. Градский был в шоке. Взяв себя в руки, он исполнил песню, а потом пожаловался руководству, требуя официальных извинений от руководителя «Верасов» Василия Раинчика. Он был уверен, что это было подстроено специально. Никаких извинений он не дождался".





Самое забавное, что назавтра приключился снова конфликт: "Раинчик призвал рабочих быть осторожнее и покинул сцену. А сам забыл при этом выключить клавиши. И случилось то, что случилось. Когда Градский скорбными словами вновь установил в зале полную тишину, сзади из–за занавеса, о ужас! - раздался жуткий рев синтезатора!"





Стариков писал: "Не знаю, как Градского не хватил инфаркт, но после выступления он как безумный носился по этажам и кричал: «Разве это ансамбль?! Это шайка бандитов! Никакие это не «Верасы». Это «Вирусы».





Эту историю спустя годы прокомментировал в книге "Градский. The Голос": "Не мог я такое говорить. Скорее всего орал: "С*ки, падлы!" Или что-нибудь в этом роде..."





Готов был смонтировать "В августе 44-го..." и отказаться от гонорара за музыку





В какой-то степени благодаря Градскому у белорусов появился один из главных фильмов времен независимости. Речь об "В августе 44-го..." Михаила Пташука. Недавно, к 20-летию картины, "Комсомолка" писала, какой злой рок преследовал фильм. Очередная идея экранизации романа «Момент истины» Владимира Богомолова появилась возникла у российского политика и бизнесмена Владимира Семаго. Он зацепился за нее, беседуя с Градским и режиссером Станиславом Говорухиным.





Евгений Миронов на кадре из фильма "В августе 44-го", где звучала музыка Александра Градского.





Как известно, во время съемок автор романа был недоволен результатом съемок. Исправить ситуацию, чтобы и волки были сыты, и овцы целы, пытались уже прямо на монтаже. "Комсомолка" вспоминала, что как раз тогда свою помощь и предложил Александр Борисович - автор музыки в "В августе 44-го...". Говорят, за возможность смонтировать настоящее кино, он, имевший опыт в монтаже, готов был отказаться от гонорара композитора.





В титрах Градский указан не только как композитор, но и как один из звукорежиссеров, а также исполнитель партий на гитаре, скрипке и ударных.





Добавим, что в свое время Александр Градский назвал картину Михаила Пташука хорошим подарком к 9 мая. И это произведение стало его последней композиторской работой для кино.





Не хотел, чтобы Сергей Волчков побеждал в "Голосе"





Александр Градский в кресле наставника телепроекта "Голос". Фото: Максим Ли/«Первый канал»





Ну, а последнее десятилетие для многих Градский безусловно связан с проектом "Голос". Александр Борисович был наставником в 1-4, 6 и 10 сезонах проекта (и в четырех из них - десятый еще идет - побеждали воспитанники команды Градского).





В "Голосе" участвовало немало белорусов. Самый высокий на сегодня результат - у Сергея Волчкова, который победил во втором сезоне проекта. Он родился в городе Быхове Могилевской области, а карьеру строил в Москве, окончив ГИТИС. В "Голосе" Волчков был, пожалуй, первым, кто пел не только эстраду и все ее возможные ответвления, но и оперу, оперетту. Он даже в слепых прослушиваниях участвовал с арией Мистера Икс из "Принцессы цирка" Имре Кальмана.





Градский и Волчков дружили и после проекта. Фото: eg.ru





Вот как Градский охарактеризовал вокал белоруса: "Я такого не помню… Уникальный, просто уникальный голос у Сергея. Фантастический по глубине и насыщенности баритон… Боже, какие краски! Простите мне чрезмерную эмоциональность, но я просто никак не ожидал такого". Добавим, что Александр Борисович не раз говорил об уникальной музыкальности белорусов в рамках проекта.





Позже Сергей Волчков признавался: "Градский не очень хотел, чтобы я побеждал, у него были другие планы".





- После проекта победитель должен был работать с Universal Music Russia, а он очень хотел, чтобы я работал с ним. Но мы все равно с ним поработали. Я приглашенный артист в его театре", - уточнял Волчков радио "КП".





Градский был в золотом составе наставников "Голоса" с Леонидом Агутиным, Пелагеей и Димой Биланом. Они вернулись в 10-й сезон проекта в 2021. Фото: Максим Ли/«Первый канал»





Да, сегодня Волчков работает наряду с другими артистами из команды Градского в числе артистов театра Александра Борисовича, который называется "Градский-холл". Но выступает он и сольно. Так, в 2021-м Сергей пел в Минске в сопровождении Президентского оркестра Беларуси.





Также во втором сезоне российского "Голоса" в команде Градского участвовал слабовидящая певица из Беларуси Патриция Курганова. Она выбыла на этапе поединков. Кстати, недавно белоруска стала мамой.











