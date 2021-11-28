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Второй инцидент в метро за день: на первой линии останавливали движение

Около полудня движение останавливали на второй ветке минского метро, затем аналогичный инцидент произошел на первой.

© Photo : Минский метрополитен


Движение на первой линии ветки минского метро временно останавливали, подробности инцидента рассказали в пресс-службе Минского метрополитена.

"Снималось напряжение с контактного рельса, произошла вынужденная кратковременная остановка движения", – рассказали в пресс-службе столичной подземки. Там уточнили, что причиной стал инцидент с пассажиром.

Сейчас движение восстановлено, пишет Sputnik, столичная подземка продолжает работу в штатном режиме.

В Минском метрополитене принесли пассажирам извинения за временные неудобства.

Отметим, что это второй такой инцидент за воскресенье: около полудня движение останавливали на второй ветке минского метро, инцидент с пассажиром случился на станции "Тракторный завод".
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