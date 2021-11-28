Очереди фур на белорусской границе по-прежнему бьют рекорды
На белорусской границе скопилось более четырех тысяч большегрузов. Ещё неделю назад их было три тысячи — и это тоже было очень много.
Самые значительные очереди образовались на белорусско-литовской границе. Здесь в разных пунктах пропуска возможности въехать в ЕС ждут больше 2,4 тысяч большегрузов.
С въездом в Польшу и Латвию также значительные проблемы, пишет Еврорадио. На белорусско-латвийской границе больше 700 автомобилей, на белорусско-польской — более 800. Но с очередями в литовском направлении это не сравнится — в одном только пункте пропуска Бенякони скопилось 710 фур.
Проблемы у дальнобойщиков начались две недели назад, когда с польской стороны для большегрузов закрылся пункт пропуска “Кузница”. Следовательно, и сопредельные с ней белорусские “Брузги”.
“Кузня” закрылась рано утром 9 ноября — на следующий день после того, как караван беженцев и мигрантов двинулся в сторону белорусско-польской границы.
14:03 28/11/2021
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