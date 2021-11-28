







Самые значительные очереди образовались на белорусско-литовской границе. Здесь в разных пунктах пропуска возможности въехать в ЕС ждут больше 2,4 тысяч большегрузов.





С въездом в Польшу и Латвию также значительные проблемы, пишет Еврорадио. На белорусско-латвийской границе больше 700 автомобилей, на белорусско-польской — более 800. Но с очередями в литовском направлении это не сравнится — в одном только пункте пропуска Бенякони скопилось 710 фур.





Проблемы у дальнобойщиков начались две недели назад, когда с польской стороны для большегрузов закрылся пункт пропуска “Кузница”. Следовательно, и сопредельные с ней белорусские “Брузги”.





“Кузня” закрылась рано утром 9 ноября — на следующий день после того, как караван беженцев и мигрантов двинулся в сторону белорусско-польской границы.







