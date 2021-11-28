



Дмитрий Крутой также отметил, что особое внимание уделяется бюджетному сектору, и по итогам 10 месяцев текущего года выдержано соотношение уровня зарплат работников бюджетного сектора в 80% от средней зарплаты по стране.





"Влияние ковидных надбавок: в этом году Br850 млн бюджет потратит только дополнительных денег", - отметил Дмитрий Крутой.



