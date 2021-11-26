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Почему христиане ссорятся из-за Рождественского поста

У православных начинается сорокадневный Рождественский пост. Богословы и верующие спорят о строгости и продолжительности говения: некоторые предлагают сократить его или даже отменить.

Почему христиане ссорятся из-за Рождественского поста
© РИА Новости / Юрий Каплун
Возможна ли реформа, разбиралось РИА Новости.

"Древний обычай"


Рождественский пост соблюдали еще в эпоху раннего христианства — первые упоминания встречаются в трудах святителей Амвросия Медиоланского и блаженного Августина. А в V столетии папа римский Лев I говорил о говении как "установленном с древности обычае".
 
Вот только длился пост не сорок дней, а семь. Сейчас говеют неделю только верующие Армянской церкви.

"Сорокадневный срок установили на соборе 1166 года, который провели константинопольский патриарх Лука Хризоверг и византийский император Мануил I Комнин", — рассказывает известный церковный публицист протоиерей Максим Первозванский.

Новое предписание достигло Руси не сразу, лишь к концу XII века стали говеть несколько недель. Традиция пошла от князя Андрея Боголюбского — ярого сторонника "всего греческого".

Русские назвали пост по-своему — Филипповым. Заговенье (последний день перед началом) выпадает на 27 ноября, когда вспоминают апостола Филиппа.


Андрей Боголюбский (Виктор Васнецов. Эскиз росписи Владимирского собора в Киеве, 1885—1896. Государственная Третьяковская галерея, Москва)


Строгая неделя

Воздержание перед Рождеством хоть и долгое, но довольно простое. Послаблений куда больше, чем во время Великого поста.

"По строгости рождественское говение, скорее, ближе к Петровскому посту, — объясняет протоиерей Максим. — Устав у них практически один и тот же. Например, можно вкушать рыбу".

Более жесткие гастрономические ограничения — ближе к Рождеству. За неделю до праздника все же нужно отказаться от рыбы. А в сочельник (6 января) вообще ничего нельзя до наступления сумерек. Пока на небе не появится первая звезда — символ Вифлеемской, возвестившей миру о рождении Спасителя.

Священники отмечают: на исповеди прихожане часто каются, что нарушили воздержание именно под конец поста. Что неудивительно, ведь строгая седмица совпадает с самым популярным в России праздником — Новым годом.

Исповедь в православном храме - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© AP Photo / Sergei Grits

Отсюда и многолетний спор. Традиционалисты предлагают оставить все как есть, подчеркивая, что "мирское не влияет на духовное". Модернисты призывают к компромиссу — сократить пост. Это, по их мнению, поможет воцерковиться многим людям.


"Только один пост"


Основа Рождественского поста — уставы монастырей. Прежде всего палестинских, где воздержание было особо строгим: иноки целыми сутками могли не есть и не пить. В обителях разработали своды правил — типиконы — с подробным расписанием, когда и что можно вкушать.

В VIII-X веках сугубо монашеские предписания то и дело просачивались в общины мирян. И особо ревностные жестко ограничивали себя сами, правила для них не было.

"В строгом смысле слова существует [только] один сорокадневный пост, относящийся к Пасхе, — ведь если бы были и другие, правило (апостольское. — Прим. ред.) упомянуло бы их тоже. Однако хоть мы и постимся [также] в другие посты, относящиеся к [праздникам]: святых апостолов, Успения [Пре]святой Богородицы и Рождества Христова, мы не подвергнемся за это стыду", — писал в XI столетии патриарх Феодор Вальсамон, известный толкователь канонов.

К этим строкам обратились спустя девять веков. В начале 2000-х поместные церкви вовсю готовились к первому за 1200 лет всеправославному собору, выбирая темы для обсуждения. Одна касалась постов, прежде всего Рождественского. Известные богословы предлагали сократить его до двух недель. Аргумент: устав писали для монахов, не для мирян.

Историческую встречу наметили на 2016-й. Собор так и не состоялся, но споры не утихли.

Все по-старому

Пока перед Рождеством постятся сорок дней, как раньше.

"Но в общецерковной практике все понимают: есть правила, а есть отступления. И духовенство прекрасно осознает, что соблюсти предписания во всей полноте очень сложно", — говорит отец Максим Первозванский.

Он напоминает, что нарушение поста — не тяжкий грех. Особенно если человек действительно не может осилить воздержание.

"У поста нет цели просто ограничить в еде, — поясняет протоиерей. — Говение готовит нас к празднику. По большому счету, смысл в том, чтобы христиане обратили внимание на духовную жизнь".

Расставить приоритеты

Верующие все равно спрашивают: если через два месяца начнется Великий пост, зачем соблюдать Рождественский. "Его отмену всерьез не обсуждали, — подчеркивает отец Максим. — Есть мнение, что он вообще не нужен, но такая точка зрения не свойственна православию".

Однако, отмечает он, это не значит, что Церковь не может пересмотреть многовековые устои. Такое, хоть и редко, но происходит.

Священник убежден: главное — приоритеты, расставленные самими верующими. Важно четко понять, для чего говеть сорок дней. От ответа зависит, чем станет пост — средством духовного роста или очередной диетой.
Источник:  Никита Бизин
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