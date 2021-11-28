Белорусские пограничники нашли труп избитого беженца в спальном мешке. Обвиняют литоцев
Государственный пограничный комитет Беларуси сообщил о трупе мигранта, обнаруженном на границе с Литвой.
"27 ноября на участке пограничной заставы "Видзы" Полоцкого пограничного отряда обнаружен труп мужчины афро-азиатской внешности возрастом около 30 лет", - говорится в сообщении, пишет Interfax.by, опубликованном в воскресенье в официальном телеграм-канале ведомства.
"Выброшенное литовскими силовиками тело избитого беженца в спальном мешке без признаков жизни находилось непосредственно на литовско-белорусской границе", - добавили в ГПК.
Для установления обстоятельств и причин смерти на место происшествия вызвана следственно-оперативная группа. Проводятся необходимые следственные действия.
11:18 28/11/2021
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