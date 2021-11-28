+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Четвертый вывозной рейс с мигрантами на борту ночью вылетел из Минска в Эрбиль

Эвакуационный рейс иракской авиакомпании Iraqi Airways, который доставит на родину иракских мигрантов, вылетел из Национального аэропорта "Минск" около часа ночи, свидетельствуют данный онлайн-табло прилетов и вылетов на сайте аэропорта.

Ранее сообщалось, что самолет Boeing 747-400 доставит в Ирак около 430 мигрантов.

Как сообщает РИА Новости, это уже четвертый на этой неделе вывозной рейс Iraqi Airways, который доставляет домой иракских граждан, ранее безуспешно пытавшихся попасть с территории Беларуси в страны ЕС. Всего в ноябре выполнено пять рейсов.

Общее число иракских мигрантов, которые вернутся на родину с белорусской территории вывозными рейсами, составит к воскресенью почти 1900 человек, заявил ранее представитель МИД Ирака Ахмад ас-Саххаф. 

Кроме того, еще два вывозных рейса в Эрбиль запланированы на начало будущей недели.

Напомним, что Александр Лукашенко заявил о пяти тысячах мигрантов, которые находятся на территории нашей страны. В Европе их число оценивают в 10-15 тысяч.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]