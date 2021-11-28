Ранее сообщалось, что самолет Boeing 747-400 доставит в Ирак около 430 мигрантов.





Как сообщает РИА Новости, это уже четвертый на этой неделе вывозной рейс Iraqi Airways, который доставляет домой иракских граждан, ранее безуспешно пытавшихся попасть с территории Беларуси в страны ЕС. Всего в ноябре выполнено пять рейсов.





Общее число иракских мигрантов, которые вернутся на родину с белорусской территории вывозными рейсами, составит к воскресенью почти 1900 человек, заявил ранее представитель МИД Ирака Ахмад ас-Саххаф.





Кроме того, еще два вывозных рейса в Эрбиль запланированы на начало будущей недели.





Напомним, что Александр Лукашенко заявил о пяти тысячах мигрантов, которые находятся на территории нашей страны. В Европе их число оценивают в 10-15 тысяч.