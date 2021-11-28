







14 сентября в Лидский райотдел МЧС поступило сообщение о пожаре в гараже в Лиде. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание. Были повреждены находящиеся в гаражном боксе автомобили Peugeot Boxer, Mazda Capella, а также практически полностью уничтожен Renault Scenic, закопчены стены и потолок гаражного бокса.





Известно, пишет s13.ru, что непосредственно перед пожаром мастер проводил ремонтные работы Renault Scenic, после чего закрыл ворота гаража и уехал. О возгорании сообщил гражданин, находящийся рядом со строением и увидевший задымление.





Для установления технической причины пожара назначалась судебная пожарно-техническая экспертиза. В результате было определено, что очаг возгорания находился в задней части Renault Scenic. Вероятной технической причиной процесса явился источник огня или высокой температуры, связанный с проведением огневых (сварочных) работ.





Пожар мог возникнуть как от непосредственного воздействия электрической дуги на горючие материалы, так и от разлёта частиц расплавленного металла, падения огарков электродов и попадания их на горючие материалы.





Судебные эксперты-пожаротехники, учитывая случаи из практики, дают следующие рекомендации автовладельцам. Во-первых, необходимо вовремя проходить технический осмотр. При обнаружении неисправностей электропроводки, нарушении изоляции проводов, сбоев в работе элект� �ники следует обратиться на специализированные СТО для устранения неполадок. Стоит следить за состоянием топливных шлангов автомобиля, не допускать их перегибания и трения о металлические части автомобиля, вовремя осуществлять замену изношенных шлангов. Также под контролем автовладельца должна быть исправность газового оборудования. В случае появления запаха газа лучше немедленно обратиться к специалистам.





Автомобили нередко являются объектами пожара, отмечают в комитете. С начала года судебными экспертами управления ГКСЭ по Гродненской области проведено более 170 пожарно-технических экспертиз. Из общего числа около 30 случаев связаны с загораниями автотранспортных средств.