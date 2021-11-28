В Лиде Renault загорелся в гараже, едва не уничтожив все СТО с машинами
Проведение сварочных работ требует от специалистов не только аккуратности, но и осторожности. Однако, несмотря на все принятые меры, иногда пожар может возникнуть уже после того, как все работы закончены. Именно так получилось в гаражном кооперативе в Лиде.
14 сентября в Лидский райотдел МЧС поступило сообщение о пожаре в гараже в Лиде. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание. Были повреждены находящиеся в гаражном боксе автомобили Peugeot Boxer, Mazda Capella, а также практически полностью уничтожен Renault Scenic, закопчены стены и потолок гаражного бокса.
Известно, пишет s13.ru, что непосредственно перед пожаром мастер проводил ремонтные работы Renault Scenic, после чего закрыл ворота гаража и уехал. О возгорании сообщил гражданин, находящийся рядом со строением и увидевший задымление.
Для установления технической причины пожара назначалась судебная пожарно-техническая экспертиза. В результате было определено, что очаг возгорания находился в задней части Renault Scenic. Вероятной технической причиной процесса явился источник огня или высокой температуры, связанный с проведением огневых (сварочных) работ.
Пожар мог возникнуть как от непосредственного воздействия электрической дуги на горючие материалы, так и от разлёта частиц расплавленного металла, падения огарков электродов и попадания их на горючие материалы.
Судебные эксперты-пожаротехники, учитывая случаи из практики, дают следующие рекомендации автовладельцам. Во-первых, необходимо вовремя проходить технический осмотр. При обнаружении неисправностей электропроводки, нарушении изоляции проводов, сбоев в работе элект� �ники следует обратиться на специализированные СТО для устранения неполадок. Стоит следить за состоянием топливных шлангов автомобиля, не допускать их перегибания и трения о металлические части автомобиля, вовремя осуществлять замену изношенных шлангов. Также под контролем автовладельца должна быть исправность газового оборудования. В случае появления запаха газа лучше немедленно обратиться к специалистам.
Автомобили нередко являются объектами пожара, отмечают в комитете. С начала года судебными экспертами управления ГКСЭ по Гродненской области проведено более 170 пожарно-технических экспертиз. Из общего числа около 30 случаев связаны с загораниями автотранспортных средств.
10:17 28/11/2021
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