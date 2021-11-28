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В Гродно суд ликвидировал фонд, который собирался восстановить дворец Хрептовичей под Новогрудком

Гродненский областной суд ликвидировал фонд «Шчорсы і Храптовічы», целью которого было восстановление дворцово-паркового ансамбля Хрептовичей в деревне Щорсы в Новогрудском районе. Иск в суд поступил от Главного управления юстиции Гродненского облисполкома.



Поводом для суда и ликвидации стало отсутствие документов, подтверждающих правовые основания нахождения фонда по определенному адресу и нарушения в порядке избрания председателя правления фонда — это следует из постановления суда, пишет s13.ru, которое получили в фонде.

— Надеемся, что все, кто интересуется наследием Хрептовичей и реставрацией усадьбы в Щорсах, обратятся к нашему опыту, чтобы важная историческая точка не исчезла с карты Беларуси. Команда Фонда, уже как частные лица, будет следить за происходящим в Щорсах и работать над сохранением наследия Хрептовичей, - заявили в Фонде.

Целью фонда было сохранение и восстановление усадьбы Хрептовичей — частично сохранившегося памятника усадебно-парковой архитектуры XVIII века. Фонд был создан в 2017 году.
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