







Поводом для суда и ликвидации стало отсутствие документов, подтверждающих правовые основания нахождения фонда по определенному адресу и нарушения в порядке избрания председателя правления фонда — это следует из постановления суда, пишет s13.ru, которое получили в фонде.





— Надеемся, что все, кто интересуется наследием Хрептовичей и реставрацией усадьбы в Щорсах, обратятся к нашему опыту, чтобы важная историческая точка не исчезла с карты Беларуси. Команда Фонда, уже как частные лица, будет следить за происходящим в Щорсах и работать над сохранением наследия Хрептовичей, - заявили в Фонде.





Целью фонда было сохранение и восстановление усадьбы Хрептовичей — частично сохранившегося памятника усадебно-парковой архитектуры XVIII века. Фонд был создан в 2017 году.



