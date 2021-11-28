Рождественский пост у православных





У православных христиан Беларуси 28 ноября 2021 года начинается Рождественский пост, или Филиппов, так как установлен на следующий день после дня памяти апостола Филиппа, одного из 12 ближайших учеников Христа. Заканчивается пост, по традиции, в Рождественский Сочельник по юлианскому календарю, 6 января.





Любой многодневный пост, пишет Смартпресс, в том числе Рождественский, должен подготовить верующего человека к максимально глубокому и полноценному переживанию будущего праздника. Подготовку эту воцерковленные христиане возлагают и на душу, и на тело.





Поэтому во время Рождественского поста, по церковным правилам, следует больше времени посвятить молитве, прийти на исповедь, совершать добрые дела, обратить внимание на нуждающихся.





Это в основном воздержание от пищи животного происхождения (мяса, молока, яиц), иногда разрешена рыба, а в Сочельник (с вечера 5 января до вечера 6) существует традиция не есть вообще ничего.





Однако священнослужители подчеркивают: эти правила - строгий монастырский устав. Миряне часто постятся мягче в зависимости от жизненных обстоятельств, ставя в приоритет духовную подготовку.





Адвент у католиков





В Римско-католической церкви также 28 ноября 2021 года начинается Адвент - литургическое время, предшест� �ющее Рождеству Христову. Адвент продолжается от 23 до 28 дней и охватывает четыре воскресенья до праздника, который по григорианскому календарю отмечается 25 декабря.





Во время Адвента в костелах служится месса при зажженной свече, она символизирует свет для идущих в храм.





Каждое воскресенье Адвента зажигается новая свеча, верующие размышляют над определенными темами: второе пришествие Христа (этим объясняется название периода: Аадвент с латинского - “пришествие”), переход от Ветхого к Новому Завету, события, которые непосредственно связаны с рождением Спасителя.





Адвент у католиков рассматривается как время усиленного покаяния - верующие стараются совершать дела милосердия, посвятить больше времени семье, молитве, приходят к исповеди.