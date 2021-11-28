







"Вчера, когда мы возлагали цветы к памятнику Короткевичу на день его рождения, к нам подошли милиционеры и сказали, что это несанкционированный митинг. Записали паспортные данные. Неужели уже и возложить цветы к памятнику нужно разрешения просить?"-- написала в» Фейсбуке " жительница Орши и общественная активистка Елена Кучинская.





Елена сообщила, что к памятнику знаменитого писателя и поэта в день его рождения неравнодушные оршанцы приходили каждый год. Пришли и в этом году около двух десятков человек, запрещенных властями символов с собой не имели. Постояли минут десять, прочитали несколько стихов, пока не появились милиционеры и не начали переписывать адреса и номера паспортов присутствующих...





Теперь оршанцы ждут последствий своего "крамольного поступка" - празднования Дня рождения известного земляка.





Добавить здесь можно только комментарий одного из читателей ее поста. По его мнению, в 2022 году, если так пойдет и дальше, выход из подъезда придется согласовывать с милицией: "Куда идешь?", "Зачем?", "Откуда, куда и зачем приехал, поехал»... И все будет обозначаться в специальных бумагах.





А жители Слуцка, Могилева и других городов, которые еще в прошлом году попали под прессинг за возложение цветов жертвам Холокоста, должны удивляться мужеству двух десятков оршанцев, которые решились выйти, словно те 300 героических артанцев из древней греческой истории. Потому что в Витебске, как мне рассказывали знакомые, под покровом темноты пробрались с цветком к памятнику Владимиру Короткевичу только несколько неизвестных героев.



