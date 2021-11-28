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Два десятка смелых оршанцев отметили День рождения великого земляка. Теперь ждут последствий

Жители Слуцка, Могилева и других городов, которые еще в прошлом году попали под прессинг за возложение цветов жертвам Холокоста, должны удивляться мужеству двух десятков оршанцев, решившихся выйти средь бела дня с цветами к памятнику Владимиру Короткевичу, словно те 300 героических спартанцев из древней греческой истории.



"Вчера, когда мы возлагали цветы к памятнику Короткевичу на день его рождения, к нам подошли милиционеры и сказали, что это несанкционированный митинг. Записали паспортные данные. Неужели уже и возложить цветы к памятнику нужно разрешения просить?"-- написала в» Фейсбуке " жительница Орши и общественная активистка Елена Кучинская.

Елена сообщила, что к памятнику знаменитого писателя и поэта в день его рождения неравнодушные оршанцы приходили каждый год. Пришли и в этом году около двух десятков человек, запрещенных властями символов с собой не имели. Постояли минут десять, прочитали несколько стихов, пока не появились милиционеры и не начали переписывать адреса и номера паспортов присутствующих...

Теперь оршанцы ждут последствий своего "крамольного поступка" - празднования Дня рождения известного земляка.

Добавить здесь можно только комментарий одного из читателей ее поста. По его мнению, в 2022 году, если так пойдет и дальше, выход из подъезда придется согласовывать с милицией: "Куда идешь?", "Зачем?", "Откуда, куда и зачем приехал, поехал»... И все будет обозначаться в специальных бумагах.

А жители Слуцка, Могилева и других городов, которые еще в прошлом году попали под прессинг за возложение цветов жертвам Холокоста, должны удивляться мужеству двух десятков оршанцев, которые решились выйти, словно те 300 героических артанцев из древней греческой истории. Потому что в Витебске, как мне рассказывали знакомые, под покровом темноты пробрались с цветком к памятнику Владимиру Короткевичу только несколько неизвестных героев.

Не говорю уже о нескольких таинственных лампадках, появившихся у креста Слуцким повстанцам в Грозове — похоже, что чтобы их поставить, в этом году нужно было совершить целую спецоперацию..., пишет журналист издания "Новы час" Кася Кастрицкая. 
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