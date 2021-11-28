Фото: @by_culture





Об этом Reform.by сообщил источник, знакомый с ситуацией в учреждении. Аналогичную информацию распространило Радио Рацыя и многие телеграм-каналы.





Напомним, что некоторых сотрудников филармонии задерживали по административным статьям. Также хор филармонии неоднократно выходил на ступени здания с плакатами и исполнял «Магутны Божа».



