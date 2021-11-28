Неофициально: 75 сотрудников собираются уволить из Белгосфилармонии
В Белгосфилармонии планируется уволить 75 сотрудников.
Фото: @by_culture
Об этом Reform.by сообщил источник, знакомый с ситуацией в учреждении. Аналогичную информацию распространило Радио Рацыя и многие телеграм-каналы.
Напомним, что некоторых сотрудников филармонии задерживали по административным статьям. Также хор филармонии неоднократно выходил на ступени здания с плакатами и исполнял «Магутны Божа».
07:51 28/11/2021
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