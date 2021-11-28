Многие государства ввели ограничения на въезд из ряда стран Африки. Эксперты считают, что последняя мутация вируса претерпела очень значительные изменения по сравнению с первоначальным вариантом, поэтому она может оказаться более стойкой к вакцинам. Фармацевтические компании сообщили, что уже изучают "Омикрон" и пытаются найти способы борьбы с ним.





В пятницу на экстренном собрании Всемирной организации здравоохранения в Женеве мутант был классифицирован как VOC ("вариант, вызывающий опасения"). Его назвали греческой литерой "Омикрон" - как уже до этого произошло с "Альфой", "Бетой" и "Дельтой".





ВОЗ отметила, что число заражений новым вариантом вируса (который изначально был назван B.1.1.529) растет практически во всех регионах ЮАР. "Этот вариант имеет огромное число мутаций, некоторые из которых вызывают опасения", - сказано в заявлении организации. Она уточняет, что первый подтвержденный случай "Омикрона" был зафиксирован в образце, собранном 9 ноября. А 24 ноября представители ЮАР официально сообщили о новом варианте ВОЗ.









Ранее ученые предполагали, что необычно высокий уровень мутаций мог возникнуть в организме одного пациента с ослабленным иммунитетом, который не смог побороть вирус.





ВОЗ отмечает, что для получения более полной информации об опасности нового варианта может понадобиться несколько недель. Британские эксперты считают, что существующие сейчас вакцины "практ� �ески наверняка" будут менее эффективными против "Омикрона", хотя по-прежнему смогут обеспечить определенную степень защиты. "Это плохие новости, но о полной катастрофе речь не идет", - сказал биолог из Оксфордского университета Джеймс Наисмит.





Кроме Южной Африки, "Омикрон" был уже зафиксирован в Бельгии, Израиле, Ботсване и Гонконге. В субботу о случаях выявления нового варианта сообщили также в Чехии и Германии.

Кроме того, новая мутация вируса была обнаружена у двух человек в Великобритании, сообщил в субботу министр здравоохранения страны Саджид Джавид. По его словам, оба случая заражения связаны между собой и с поездками в страны юга Африки, сейчас заболевшие самоизолируются в своих домах.





Вслед за этим премьер Борис Джонсон заявил, что пока очевидно, что вариант "Омикрон" способен быстро распространяться. Он сообщил, что правительство в ближайшие дни вновь введет меры, призванные замедлить распространение нового варианта и дать ученым время на его изучение. Эти меры напрямую коснутся только Англии, поскольку в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии они относятся к компетенции автономных администраций этих регионов; однако они чаще вводят даже более строгие меры, чем в Англии.





В частности, все прибывающие в Англию из-за границы должны будут сдавать ПЦР-тест не позднее второго дня после прибытия. Только в конце октября это требование заменили на более дешевые быстрые тесты, выполняемые самостоятельно. Также правительство вновь сделает обязательным (а не "рекомендуемым", как сейчас) ношение масок в общественном транспорте и магазинах.





При этом Джонсон и его советники подчеркнули, что на данный момент неизвестно, насколько существующие вакцины эффективны против нового варианты, и теоретически есть основания полагать, что часть заражений смогут обойти иммунную защиту, создаваемую вакциной.





Точных данных о том, сколько именно людей заболели им, к настоящему моменту нет, однако ранее сообщалось о примерно 100 инфицированных, подавляющее большинство из них - в ЮАР.

Распространение нового варианта коронавируса, который некоторые эксперты называют "худшим из всех, что мы видели", очень быстро привело к новым ограничениям на поездки из африканских стран.





Израиль закрывает границы для иностранцев

Профильные министры правительства Израиля в субботу обсудили способы борьбы с вариантом "Омикрон", обнаруженным в стране в пятницу, сообщает газета "Гааретц". Сегодня в Израиле помимо зараженной "Омикроном" женщины, вернувшейся из Малави, найдено еще семь пациентов подозрением на этот штамм штаммом, объявили в субботу в минздраве. Всего четверо зараженных недавно были за рубежом.





На первом этапе было решено ввести трехдневный карантин и два обязательных теста для въезжающих в страну израильтян - один тест по прибытии в страну, второй - через 72 часа. Иностранцам временно закроют въезд совсем.





Сейчас возвращающиеся в Израиль граждане должны проходить только один тест.





Кроме того службе безопасности Шин Бет поручат разыскать всех граждан, которые за последнюю неделю побывали на юге Африки.





"Омикрон" в Чехии

В больницу чешского города Либерец обнаружена заразившаяся новым вариантом "Омикрон", заявил представитель больницы Вацлав Рикар.





"Мои коллеги из отдела генетики и молекулярной диагностики с 90% вероятностью подтвердили наличие этого штамма, проведя секвенсирование", - сказал он.





Ранее в субботу чешский премьер Андрей Бабиш рассказал журналистам, что женщина недавно побывала в Намибии, откуда вернулась в Чехию через ЮАР и Дубай.





"Учитывая, откуда прилетела пациентка, мы можем с уверенностью подтвердить, что это тот самый штамм", - говорит Рикар.





Омикрон закрывает границы

Россия с 28 ноября ограничила въезд граждан ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Эсватини и Танзании, а также Мадагаскара и Гонконга.





Аналогичные меры ввели несколько европейских государств и Великобритания (в субботу Лондон еще раз расширил "красный список", внеся в него еще и Анголу, Замбию, Малави и Мозамбик).





С понедельника США также ввели запрет на полеты из нескольких африканских стран. В своем заявлении о новом варианте вируса президент Джо Байден призвал Всемирную торговую организацию отменить патенты на вакцины против ковида. Ранее Вашингтон уже обращался с этим призывом к странам мира, но его не поддержали в Европе. "Сообщения об этом новом варианте должны продемонстрировать как никогда ясно, что пандемия не закончится до тех пор, пока у нас не будет глобальной вакцинации", - сказал Байден.





В субботу стало известно, что несколько десятков пассажиров, прибывших в Амстердам из южноафриканских стран, получили положительные тесты на коронавирус. О том, каким именно вариантом ковида они были инфицированы, пока не сообщается.





Более 60 пассажиров двух рейсов нидерландской авиакомпании KLM в Амстердам, у которых обнаружен Covid-19, отправлены на карантин в гостиницу около аэропорта. Прибывающие из Африки люди, которые получили негативные тесты, должны будут самоизолироваться дома и проходить дальнейшее тестирование.





Кроме того, пассажиры, намеревавшиеся лететь в Манчестер из Кейптауна через Амстердам, сообщили Би-би-си, что их самолет в течение четырех часов ждал на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Скипхол, а затем их высадили.





Как отреагировали другие страны





Австралия в субботу объявила об отмене на две недели авиарейсов из ЮАР, Намибии, Зимбабве, Ботсваны, Лесото, Эсватини, Сейшельских островов, Малави и Мозамбика. Люди, побывавшие в этих государствах, не смогут въезжать в Австралию (за исключением ее граждан).





Власти Японии установили, что приезжие из большинства южноафриканских стран должны помещаться в карантин на 10 дней, и за это время сдать в общей сложности четыре теста.





Индия ввела более жесткий контроль и тестирование для приезжих из ЮАР, Ботсваны и Гонконга.





Иран запретит въезд из шести южноафриканских стран, в том числе ЮАР. По сообщению государственного телевидения страны, иранцы, прибывающие из этого региона, должны будут предъявить два негативных теста на ковид.





Бразилия ограничивает въезд в страну из шести африканских стран.





Канада запрещает въезд всем иностранцам, которые в течение последних 14 дней побывали в ЮАР, Намибии, Зимбабве, Ботсване, Лесото, Эсватини и в Мозамбике.





Таиланд запрещает въезд в страну из восьми стран Африки.





При этом власти ЮАР назвали ограничительные меры неоправданными. "Реакция некоторых стран, которые спешно вводят запреты на поездки и другие подобные ограничения, полностью противоречит нормам и стандартам Всемирной организации здравоохранения", - заявил глава южноафриканского минздрава Джо Фаахла.





Опасения есть, но многое пока неизвестно

"Вариант, вызывающий опасения" - это самая серьезная категория, к которой ВОЗ причисляет те или иные вариации ковида.





Решение ВОЗ придает вес опасениям многих ученых, которые говорят опасном потенциале нового варианта. Но оно не меняет уже известные факты.





"Омикрон" имеет невероятно много мутаций, благодаря которым он, возможно, может быстрее распространяться и частично обходить защиту, которую предоставляют вакцины.





Однако у нас пока нет достоверных сведений о том, как эта мутация проявляет себя в реальном мире.





Нам точно неизвестно, распространяется ли она быстрее, делает ли вакцины и лекарства менее эффективными - и вызывает ли более тяжелое заболевание.





Фармкомпании обещают обновить вакцины

Сразу несколько фармацевтических корпораций, производящих вакцины, заявили, что уже приступили к изучению "Омикрона" и готовы в случае необходимости модифицировать свои препараты.





Компании Pfizer и BioNTech сообщили, что если новый вариант окажется более стойким к их вакцине, они намерены "разработать и произвести специально адаптированную вакцину против этого варианта примерно в течение 100 дней". Впрочем, новую вариацию еще должны одобрить регуляторы.





Глава московского Центра им. Гамалеи, разработавшего "Спутник V", сказал Интерфаксу, что российские ученые готовы адаптировать свою вакцину под новый вариант. Но сначала, по его словам, центр намерен проверить эффективность уже существующего препарата для этой мутации ковида. "Такие модификации можно сделать, - цитирует агентство главу центра - академика Александра Гинцбурга. - Модифицировать вакцину можно довольно быстро, но надо ли это вообще делать, мы узнаем после того, как посмотрим вируснейтрализующую способность".





При этом Гинцбург напомнил, что центр им. Гамалеи не стал модифицировать "Спутник V" после появления варианта "Дельта", поскольку препарат оказался эффективным против него "на 83-85-90%".





AstraZeneca сообщила, что ее вакцина, "разработанная в тесном сотрудничестве с Оксфордским университетом, является платформой, которая позволяет нам быстро реагировать на новые варианты, которые могут появиться". Компания уточняет, что уже проводит исследования в районах, где была выявлена последняя мутация. Она также сообщает, что тестирует свои препараты против "Омикрона" и надеется, что они будут сохранять эффективность.





Производитель еще одной вакцины - фирма Moderna - заявила: "С начала 2021 года у Moderna есть хорошо разработанная и тщательная стратегия, направленная на новые варианты, вызывающие опасения".



