Возможности есть, но их по-прежнему не так много, как до пандемии. Многие визовые центры, консульства и посольства требуют, чтобы у соискателя визы был сертификат, подтверждающий вакцинацию от коронавируса.





К примеру, требование о прививке предъявляют в посольстве Германии, консульском отделе Литвы, визовом центре Испании. При этом подходят не все прививки, а в основном одобренные Евросоюзом (Pfizer, Moderna, Astra Zeneca, Janssen, в некоторых случаях – Sinovac, Sinopharm, которую делают в Беларуси). «Спутник V» пока не подходит для этих целей.





Важно помнить, что из-за пандемии в странах ЕС действуют разные правила въезда, они постоянно меняются.