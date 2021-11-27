В лаборатории / Фото: Еврорадио

Руководитель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила приостановить авиасообщение с южноафриканскими странами из-за нового варианта коронавируса, "пока не будет четкого понимания, какую опасность он несет".

Авиакомпания Qatar Airways уже приостановила допуск на рейсы пассажиров из ЮАР, Зимбабве и Мозамбика.





Председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери считает, что новый штамм коронавируса «омикрон» может стать таким же опасным, как вирус Эбола. Об этом он сказал в интервью медиагруппе Funke.





Первые случаи были выявлены у жителей Чехии и Германии. Предположительно, немецкий гражданин инфицировался новым штамом во время поездки в ЮАР, а жительница Чехии в Египте. Также вчера сообщалось о первой идентификации вируса в Бельгии.