Героями этой серии стали индейцы племени шипибо-конибо, известного своими шаманами-целителями (их называют курандерос). В своей работе знахари используют аяуаску и кактус Сан-Педро, а также махорку (ритуальный табак) и другие растения, пишет «Нож».

Коронавирус унёс жизни многих старейшин, и необходимость передавать знания из поколения в поколение для племени стала ещё острее. Вирус быстро распространился среди жителей сельвы, у которых почти нет доступа к официальной медицине. Им пришлось справляться с болезнью и её последствиями своими силами — например, организовывать отряды добровольцев, чтобы выхаживать больных.





Кроме того, индейцы отправляли грузовики с лекарственными травами в Лиму — в частности, в коммуну Cantagallo, где живут городские представители племени шипибо-конибо.



