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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Фотофакт: Как индейские целители в Перу с помощью трав справляются с коронавирусом

The healing Plants — фотопроект Флоренс Гупиль, которая запечатлела пандемию вдалеке от больших городов, посреди амазонской сельвы в Перу, где коренные жители пытаются излечиться от последствий болезни с помощью лекарственных трав.
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Героями этой серии стали индейцы племени шипибо-конибо, известного своими шаманами-целителями (их называют курандерос). В своей работе знахари используют аяуаску и кактус Сан-Педро, а также махорку (ритуальный табак) и другие растения, пишет «Нож».
Коронавирус унёс жизни многих старейшин, и необходимость передавать знания из поколения в поколение для племени стала ещё острее. Вирус быстро распространился среди жителей сельвы, у которых почти нет доступа к официальной медицине. Им пришлось справляться с болезнью и её последствиями своими силами — например, организовывать отряды добровольцев, чтобы выхаживать больных. 

Кроме того, индейцы отправляли грузовики с лекарственными травами в Лиму — в частности, в коммуну Cantagallo, где живут городские представители племени шипибо-конибо.
kurjer.info
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