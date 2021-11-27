







«Я играю беларусскую народную песню «Купалінка», — написал журналист.





Напомним, прадед Стива Розенберга родился в Шклове. Его звали Хаим Ицка Абелев Гнессин, он уехал из Российской империи летом 1894 года, когда ему было 24, в Англию через порт в Либаве (сейчас Лиепая в Латвии).







