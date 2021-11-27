Стив Розенберг, интервьюировавший Лукашенко журналист BBC, сыграл на фортепиано «Купалинку»
Журналист BBC Стив Розенберг, который на прошлой неделе взял интервью у Александра Лукашенко, сыграл на фортепиано мелодию беларусской песни «Купалинка», положенной на музыку Владимира Теравского.
Видеозапись он опубликовал сегодня в своем аккаунте в Twitter.
«Я играю беларусскую народную песню «Купалінка», — написал журналист.
Напомним, прадед Стива Розенберга родился в Шклове. Его звали Хаим Ицка Абелев Гнессин, он уехал из Российской империи летом 1894 года, когда ему было 24, в Англию через порт в Либаве (сейчас Лиепая в Латвии).
17:22 27/11/2021
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