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Стив Розенберг, интервьюировавший Лукашенко журналист BBC, сыграл на фортепиано «Купалинку»

Журналист BBC Стив Розенберг, который на прошлой неделе взял интервью у Александра Лукашенко, сыграл на фортепиано мелодию беларусской песни «Купалинка», положенной на музыку Владимира Теравского.

Видеозапись он опубликовал сегодня в своем аккаунте в Twitter.


«Я играю беларусскую народную песню «Купалінка», — написал журналист.

Напомним, прадед Стива Розенберга родился в Шклове. Его звали Хаим Ицка Абелев Гнессин, он уехал из Российской империи летом 1894 года, когда ему было 24, в Англию через порт в Либаве (сейчас Лиепая в Латвии).
reform.by
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