По обновленной информации, 28 ноября рейса в Ирак не будет, но сохраняются вылеты 29 и 30 ноября, пишет Интерфакс-Запад.





В понедельник, 29 ноября, самолет из Минска должен вылететь в Эрбиль в 14:45. Во вторник рейс запланирован на то же время. В аэропорту отметили, что в расписании рейсов возможны изменения.





Напомним, сегодня в расписании Национального аэропорта Минск появился дополнительный эвакуационный рейс Iraqi Airways из Минска в Эрбиль. Он был назначен на 28 ноября - вылет из белорусской столицы планировался в 22:45.





До этого два вывозных рейса для мигрантов из Минска в Ирак были запланированы на 27 ноября. Оба рейса выполняются авиакомпанией Iraqi Airways на самолетах Boeing 747-400 (на 420 пассажирских кресел).





Сегодня ночью еще 420 мигрантов улетели из Минска в Эрбиль и Багдад. По данным Iraqi Airways, всего четырьмя эвакуационными рейсами домой уже вернулись 1,458 человек.





Кризис на границе Беларуси с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Тогда около 2 тыс. мигрантов, в основном курды и езиды из Ирака, подошли с белорусской стороны к польской границе в районе погранпереходов Брузги-Кузница. Некоторые из иностранце попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки.





Мигранты разбивали палаточные лагеря у границы, а сейчас оставшиеся находятся в торгово-логистическом центре у пункта пропуска Брузги. Некоторые покидают Беларусь. Президент Александр Лукашенко заявил, что из Беларуси уже эвакуировано 1 тыс. мигрантов, однако насильно никого отправлять на родину не будут





Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса. Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.