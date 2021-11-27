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В Бресте лишили гражданства 27-летнего парня, который родился и вырос в Беларуси

Необычный кейс рассмотрели в Верховном суде. 27-летний парень пытался обжаловать решение брестской милиции и суда: его лишили гражданства, хотя он родился и вырос в Беларуси.

Как сообщает Верховный суд, молодой человек родился 26 июня 1994 года в Бресте. Постоянно жил и учился на территории Беларуси. В 2009 году ему выдали паспорт гражданина Республики Беларусь. До последнего времени никаких вопросов к нему не возникало, пишет Наша Нива.

И вот сначала в 2020, а потом и в 2021 году сотрудники брестской милиции начали проверку, в результате которой пришли к выводу, что молодой человек не имеет права быть гражданином нашей страны. По какой причине начали проверку, не сообщается, но у милиции есть право делать это по своей инициативе. 

Отец парня — гражданин Украины, мать в 1989 году получила в Украине паспорт СССР, с которым и рожала сына, а в 1997 году ей выдали белорусский паспорт. Позже, в 2020-м, милиция и по ее делу признала, что гражданство присвоено незаконно.

Вот и выходит: раз никто из родителей новорожденного не имел белорусского гражданства, то и он не имеет права на гражданство по рождению.

То, что это произошло более 20 лет, не стало аргументом в пользу молодого человека. Парень доказывал, что получил в Беларуси образование, работал здесь, состоял на воинском учете.

Все это, постановил суд, правового значения не имеет. Так что уроженец Бреста остался без белорусского гражданства.

В постановлении суда отмечается, что заявитель имеет право с момента рождения на гражданство Украины, которое имеют его родители.
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