Корреспондент агентства «Минск-Новости» посмотрел , как работает система.





Вечернее время было выбрано не случайно. Когда темно, проезжую часть на загородных дорогах освещают лишь фары автомобилей. И очень тяжело водителям, особенно в дождь или туман, на высокой скорости при плохом освещении разглядеть переходящего проезжую часть пешехода.





В нашем случае проезжая часть довольно широкая — по три полосы в каждом направлении. Одноуровневый переход обозначен дорожными знаками и желто-белой разметкой. Скорость движения транспортных средств на этом участке ограничена 70 км/ч. Как только к нему подходишь, появляется дополнительное освещение и зебра становится видна почти как днем. К тому же загорается табло с предупреждающей информацией для водителей: «Внимание. Пешеход». Оно заметно водителям на расстоянии не менее 100 м от перехода.





— Наша компания уже 10 лет занимается созданием Единой системы фотофиксации нарушений скоростного режима на территории Республики Беларусь, — рассказал директор СЗАО «Безопасные дороги Беларуси» Алексей Никитенко. — Совместно с ГАИ Минской области реализован пилотный проект по повышению безопасности на этом перекрестке. Здесь установлены различные датчики, которые фиксируют выход пешехода на проезжую часть и предупреждают участников движения, что нужно быть внимательными и осторожными. На больших экранах загорается соответствующая информация для водителей. Присутствует комплекс светозвукового информирования, чтобы пешеход посмотрел налево, т. е. откуда движется транспорт, ведь зачастую люди выходят на дорогу, не глядя по сторонам. Кроме того, установлены стационарные датчики контроля скорости, фиксирующие нарушения ПДД и передающие данные для дальнейшего принятия административных решений. Что немаловажно, комплекс работает круглосуточно, не только в темное время суток.





— Участок автодороги выбран не случайно, поскольку здесь зарегистрировано девять дорожно-транспортных происшествий, в том числе наезд на пешехода и попутные столкновения транспортных средств, — отметил заместитель начальника УГАИ УВД Миноблисполкома Дмитрий Христовский. — Система аналитики распознает подходящих к проезжей части людей и животных, включает дополнительное освещение и сигнализацию. Что немаловажно, действует удаленный контроль за пешеходным переходом. То есть, находясь в Минске в дежурной части, можем наблюдать за ситуацией на этом участке дороги и контролировать работу системы. Пока это первый экспериментальный комплекс. В случае успешных тестовых испытаний опыт распространим на других небезопасных участках дорог Минской области.





Госавтоинспекция просит водителей быть предельно внимательными при проезде пешеходных переходов, особенно в темное время суток и в плохую погоду.