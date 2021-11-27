В Беларуси появится единый интернет-портал для обращений граждан
Сайт «Обращения.бел» позволит заявителям оперативно получать ответы от компетентных инстанций, сообщает СТВ.
Пользователю необходимо будет пройти авторизацию и задать вопрос. Ответы направят в личный кабинет.
Создание общей электронной системы позволит сконцентрировать усилия на решении проблем, вместо лишней бумажной волокиты. Кроме того, планируется проводить факт-чекинг обращений и выявлять так называемых профессиональных жалобщиков, пишет Nashaniva.com
15:25 27/11/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение