Быстро нашли. Пропавшие без вести родственники мигрантки из Брузгов оказались в Польше и Германии
Нашлась семья женщины, которая вчера рассказала о пяти пропавших родственниках приехавшему в Брузги Александру Лукашенко.
Фото: ГПК
Как сообщает Telegram-канал «Пул первого», он поручил помочь, и в течение вечера и ночи они были найдены, а утром сведения передали в Брузги.
По информации авторов, сын с невесткой и двумя детьми находятся в польском лагере, а еще одному внуку удалось проникнуть в Германию. Женщина смогла поговорить с ним по телефону.
По информации Госпогранкомитета Беларуси, женщина вместе с сыном, невесткой и троими внуками прибыла в Минск авиарейсом из Турции 1 октября. Через два дня они вместе с другими мигрантами прошли на территорию Польши. Там их попытались задержать, и родственники отделились от группы, чтобы остаться незамеченными, пишет reform.by
15:01 27/11/2021
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