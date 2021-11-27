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Как сообщает Telegram-канал «Пул первого», он поручил помочь, и в течение вечера и ночи они были найдены, а утром сведения передали в Брузги.





По информации авторов, сын с невесткой и двумя детьми находятся в польском лагере, а еще одному внуку удалось проникнуть в Германию. Женщина смогла поговорить с ним по телефону.





По информации Госпогранкомитета Беларуси, женщина вместе с сыном, невесткой и троими внуками прибыла в Минск авиарейсом из Турции 1 октября. Через два дня они вместе с другими мигрантами прошли на территорию Польши. Там их попытались задержать, и родственники отделились от группы, чтобы остаться незамеченными, пишет reform.by



