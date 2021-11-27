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Эвакуационный рейс: ещё 420 мигрантов вылетели из Беларуси в Ирак

Из Минска в Ирак вылетел четвертый эвакуационный рейс. Об этом рассказал иракский авиаперевозчик Iraqi Airways со ссылкой на Минтранс Ирака.

Пассажиры эвакуационного рейса / фото Iraqi Airways


На борту было 420 человек. Всего домой было отправлено 1458 граждан Ирака. 

Планируется ещё три рейса из Минска в аэропорты Эрбиля и Багдада. Один запланирован на сегодня, 27 ноября. Также в расписании появились дополнительные рейсы — на 28 и 29 ноября.

Решение вопроса прибывших в Беларусь для того, чтобы попасть в Европу, нельзя назвать быстрым. Первый эвакуационный рейс в Ирак был ещё 10 августа. Большинство мигрантов находятся в Беларуси.
euroradio.fm
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