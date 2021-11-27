Пассажиры эвакуационного рейса / фото Iraqi Airways









На борту было 420 человек. Всего домой было отправлено 1458 граждан Ирака.





Планируется ещё три рейса из Минска в аэропорты Эрбиля и Багдада. Один запланирован на сегодня, 27 ноября. Также в расписании появились дополнительные рейсы — на 28 и 29 ноября.





Решение вопроса прибывших в Беларусь для того, чтобы попасть в Европу, нельзя назвать быстрым. Первый эвакуационный рейс в Ирак был ещё 10 августа. Большинство мигрантов находятся в Беларуси.



