Эвакуационный рейс: ещё 420 мигрантов вылетели из Беларуси в Ирак
Из Минска в Ирак вылетел четвертый эвакуационный рейс. Об этом рассказал иракский авиаперевозчик Iraqi Airways со ссылкой на Минтранс Ирака.
Пассажиры эвакуационного рейса / фото Iraqi Airways
На борту было 420 человек. Всего домой было отправлено 1458 граждан Ирака.
Планируется ещё три рейса из Минска в аэропорты Эрбиля и Багдада. Один запланирован на сегодня, 27 ноября. Также в расписании появились дополнительные рейсы — на 28 и 29 ноября.
Решение вопроса прибывших в Беларусь для того, чтобы попасть в Европу, нельзя назвать быстрым. Первый эвакуационный рейс в Ирак был ещё 10 августа. Большинство мигрантов находятся в Беларуси.
14:56 27/11/2021
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