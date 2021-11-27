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Аэропорт Минска: еще два вывозных рейса в Ирак будут выполнены 28 и 29 ноября

По полученной информации еще 2 вывозных рейса в Ирак будут выполнены 28 и 29 ноября авиакомпанией Iraqi Airways, говорится в телеграм-канале аэропорта в субботу.

По информации аэропорта, 28 ноября рейс Iraqi Airways прибудет в Национальный аэропорт Минск в 21.45. Вылет в Эрбиль назначен на 22.45.

В понедельник, 29 ноября, самолёт Iraqi Airways прилетит в Минск в 20.45. Вылет в Эрбиль - в 21.45

"В расписании рейсов возможны изменения", - предупредили в аэропорту.

Ранее сведения о дополнительном эвакуационном рейсе 28 ноября появились в онлайн-табло аэропорта, пишет Интерфакс-Запад.



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