По информации аэропорта, 28 ноября рейс Iraqi Airways прибудет в Национальный аэропорт Минск в 21.45. Вылет в Эрбиль назначен на 22.45.





В понедельник, 29 ноября, самолёт Iraqi Airways прилетит в Минск в 20.45. Вылет в Эрбиль - в 21.45





"В расписании рейсов возможны изменения", - предупредили в аэропорту.





Ранее сведения о дополнительном эвакуационном рейсе 28 ноября появились в онлайн-табло аэропорта, пишет Интерфакс-Запад.







