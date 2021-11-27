Директор турфирмы «Кингс Трэвел» обвиняется в мошенничестве

Директор турфирмы «Кингс Трэвел» с января по октябрь 2021 года под предлогом оказания туристических услуг завладела денежными средствами 66 граждан на общую сумму более 248 тысяч рублей.