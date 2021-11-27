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Директор турфирмы «Кингс Трэвел» обвиняется в мошенничестве

Директор турфирмы «Кингс Трэвел» с января по октябрь 2021 года под предлогом оказания туристических услуг завладела денежными средствами 66 граждан на общую сумму более 248 тысяч рублей.

«…организовывать какие-либо туры она не намеревалась. Главным условием заключения договора было внесение предоплаты. После получения денежных средств женщина распоряжалась ими по своему усмотрению», - говорится в сообщении Следственного комитета РБ.

Директору турфирмы предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 209 УК Беларуси). С санкции прокурора к ней применена мера пресечения в виде заключения под стражу, пишет afn.by
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