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Не поделили велодорожку - завели уголовное дело на велосипедиста. Мнение эксперта

Уголовное дело за причинение тяжких телесных повреждений завели на велосипедиста, который в августе сбил на велодорожке мужчину.

Не поделили велодорожку - завели уголовное дело на велосипедиста. Мнение эксперта
Примерно так выглядит велодорожка на месте происшествия (фото сделано на участке немного поодаль)
Происшествие было в августе 2021 года в Минске, недалеко от пересечения улицы Орловской и проспекта Победителей. Велосипедист ехал со скоростью около 30 километров в час, когда человек оказался перед велосипедом. Оба упали, и травмы пешехода оказались серьёзнее, среди них был перелом основания черепа.

Сейчас ноябрь, и после реабилитации обоих наступает развязка ситуации: на велосипедиста завели уголовное дело по статье 155 – «Причинение тяжкого телесного повреждения по неосторожности». Наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до одного года, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет.

— В материалах дела, с которыми мне давали ознакомиться, указано, что я нарушил требования Правил дорожного движения, в том числе пункты про скорость и, что больше всего меня удивило, про дистанцию. Но, как указала мой адвокат, хоть мне и вменяют нарушения ПДД, дело возбуждено не по водительской статье, – цитирует Onliner.by того самого велосипедиста. Его зовут Егор.

– Кроме того, не проводились никакие экспертизы, следственные эксперименты, как это делается при ДТП. Адвокат написала жалобу, но ведь теперь следственный эксперимент провести не удастся — совсем другое время года. Мы подали ходатайство о проведении дополнительной проверки, а также ходатайствовали о том, чтобы ГАИ дала правовую оценку действиям пешехода. 

 «Лучшая инфраструктура могла бы снизить риски»

Почему произошла авария и можно ли было её избежать? Об этом рассказывает Евгений Хоружий, председатель «Минского велосипедного общества».

– Это важный прецедент?

– Да. Такое бывает на велодорожках время от времени. Но мы не знаем, как именно всё происходило, а можем опираться только на слова.

Исходя из описания, это довольно простая ситуация: велосипедист ехал на прямом, относительно безлюдном участке, где часто разгоняются. Он разогнался до примерно 30 километров в час. По тротуару шла семья, и в какой-то момент девочка резко перебежала дорожку, остальные – за ней. Велосипедист не успел снизить скорость, врезался в мужчину, тот ударился головой и получил перелом основания и свода черепа. Это тяжёлая травма. Хорошо, что остался жив – в такой же ситуации в 2014 году велосипедистка умерла.

С одной стороны, велосипедисты скажут: это же велодорожка, у велосипеда приоритет. С другой – всё-таки опытные люди, которые много ездят по городу, знают: дети в любой момент могут броситься под колёса.

– Так как трактовать эту ситуацию? Велосипедисты скажут, что виноваты пешеходы, пешеходы – что велосипедисты, а ГАИ решит, что нужно посильнее всё зарегулировать.

– Так регуляция есть – уголовное дело же завели. Но вопрос в другом: как сделать, чтобы подобное не происходило.

Причиной в какой-то мере является то, что велодорожка узковата. Если бы она была шире, то было бы больше места для манёвра. Велосипедист ехал по полосе, примыкающей к тротуару, а взять левее не смог, скорее всего, из-за встречного велосипедиста.

Дело в инфраструктуре?

– Как минимум велодорожка [вдоль реки Свислочь] перегружена, тем более в августе, когда была авария. Она узкая для того потока велосипедистов, который есть сейчас. Даже будучи готовым к ситуации, о которой мы говорим, на ней можно не успеть сманеврировать, потому что у тебя с одной стороны люди идут, а с другой – едет встречка.

Так что да, лучшая инфраструктура могла бы снизить риски, не говоря о том, что тротуар должен быть отделён от велодорожки, а не примыкать к ней вплотную.
greenbelarus.info
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